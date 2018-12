Quali sono le condizioni di Juan Cuadrado? Quanto tempo dovrà restare fuori il jolly colombiano della Juventus? Il futuro del calciatore al momento è un'incognita, con l'unica certezza che sembra essere quella relativa alla sua assenza contro la Roma e probabilmente nelle ultime due partite del 2018, con Atalanta e Sampdoria. Allegri ha fatto il punto sull'infortunio di Cuadrado che si trova in Germania, e potrebbe finire sotto i ferri, costringendo la Juve a rivedere i suoi piani di mercato a gennaio.

Juventus, infortunio Cuadrado: quali sono le sue condizioni e cosa si è fatto

Juan Cuadrado è finito ko nel match di Champions tra Young Boys e Juventus, rimediando un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Un infortunio che inizialmente sembrava di lieve entità, ma che si è rivelato più grave del previsto per il calciatore che conoscerà il suo destino a breve. Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Roma infatti, Massimiliano Allegri ha ribadito che l'esterno colombiano potrebbe essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, che inevitabilmente lo metterebbe fuori gioco per un periodo tutt'altro che breve.

Cosa succede se Cuadrado si opera e quando tornerà in campo

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di Juan Cuadrado, che salterà anche Juventus-Roma. Queste le parole del tecnico: "Juan Cuadrado oggi è in Germania e decideranno se faranno l'operazione o la terapia conservativa. Se dovesse essere operato lo perderemo per un po'". A prescindere dunque dalla possibile operazione Juan Cuadrado non si rivedrà comunque in campo prima del 2019. La speranza della Juventus è di ritrovarlo per la doppia sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: la gara d'andata è in programma il 20 febbraio

Infortunio Cuadrado, come cambia il calciomercato della Juventus e il futuro di Spinazzola

L'infortunio di Juan Cuadrado può influire sulla finestra di calciomercato invernale della Juventus? Al momento la situazione sembra chiara, anche grazie alle parole di Allegri che ha parlato in particolare del futuro di Spinazzola. L'esterno che in stagione non ha ancora collezionato un minuto con la maglia della prima squadra bianconera, in caso di operazione per Cuadrado non si muoverà da Torino: "Spinazzola mi serve soprattutto se operano Cuadrado, se Cuadrado recupera, vediamo. Con il presidente ci siamo scambiati gli auguri, la squadra è ultracompetitiva quindi bisogna solo lavorare e ottenere i risultati. Poi come ogni mercato con la società, valutiamo, osserviamo le occasioni, le situazioni".