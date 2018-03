Il rigore sbagliato contro il Milan in Coppa Italia è già un lontano ricordo per Luiz Felipe. Il 20enne difensore brasiliano, dopo l'errore dagli undici metri, che ha mandato in finale la squadra di Rino Gattuso, si è infatti ripreso con prestazioni assolutamente convincenti. Una crescita confermata anche nel match deludente contro il Bologna (dove l'ex Salernitana è stato tra i migliori), che ha consigliato al club di Claudio Lotito di prolungare l'accordo con il suo giocatore.

Nelle ultime ore, la Lazio ha così comunicato ufficialmente il rinnovo del brasiliano che ha esteso il suo contratto di due anni (fino al 2022) e adeguato il suo ingaggio: passato da 200mila a circa 600mila euro a stagione. Con Stefan de Vrij pronto a lasciare Roma e a partire con destinazione Milano (sponda nerazzurra), la società biancoceleste ha dunque blindato Luiz Felipe: da molti ormai visto come l'erede dell'olandese.

A post shared by S.S.Lazio (@official_sslazio) on Mar 19, 2018 at 4:47am PDT

L'umiltà di Luiz Felipe

Luiz Felipe è senza dubbio una delle scoperte più interessanti di questa Lazio. Se Simone Inzaghi lo ha promosso a pieni voti e la dirigenza gli ha allungato il contratto, lui continua invece a volare basso e a non farsi prendere dal troppo entusiasmo. Intervistato dopo la partita contro il Bologna, il difensore ha parlato del cammino biancoceleste verso il quarto posto e della sua crescita all'interno della squadra.

"Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così – ha dichiarato il giocatore in zona mista – Non è un pareggio che può rovinare tutto quello che abbiamo fatto, mancano dieci partite. Dobbiamo tornare a vincere. Io titolare? Me lo aspettavo, ho sempre lavorato tanto. Devo continuare così, facendomi trovare pronto quando Inzaghi ha bisogno di me. Mi aiutano a crescere tutti i compagni di reparto".