Settimana intensa per Lazio e Roma e non solo per le voci di calciomercato (soprattutto quelle relative ai giallorossi). Le due formazioni capitoline torneranno in campo mercoledì 24 gennaio nelle sfide valide per i recuperi rispettivamente della 3a e della 12a giornata. Alle 18.30 la super Lazio di Simone Inzaghi ospiterà l'Udinese con l'obiettivo di centrare i 3 punti e salire al 3° posto solitario in classifica. Alle 20.45 appuntamento con Sampdoria-Roma: i blucerchiati vogliono i 3 punti per allungare sul Milan e avvicinarsi ai giallorossi che con un successo raggiungerebbero l'Inter.

Lazio, contro l'Udinese Felipe Anderson al posto di Immobile.

Dopo la vittoria contro il Chievo, la Lazio torna in campo per il recupero contro la Samp. Mercoledì allo stadio Olimpico (fischio d'inizio alle ore 18.30) la formazione biancoceleste ospiterà l'Udinese nel recupero della dodicesima giornata di campionato, rinviata per maltempo lo scorso 5 novembre. Diverse le novità nella squadra capitolina, la prima relativa all'assenza dell'infortunato Immobile che dovrebbe essere sostituito da Felipe Anderson, preferito a Nani e Caicedo. In difesa esordio dal 1′ per Caceres, con De Vrij e Radu al rientro dalla squalifica. In corsia chance per Lukaku, al posto del titolare Lulic. Non mancheranno Milinkovic e Luis Alberto protagonisti di un rendimento eccezionale.

Probabili formazioni Lazio-Udinese.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto, Felipe Anderson

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Jankto, Pezzella; De Paul; Maxi Lopez.

Dzeko in campo in Sampdoria-Roma, parola di Di Francesco.

A tenere banco in casa Roma a poche ore dal recupero della 3a giornata di Serie A contro la Sampdoria, in programma mercoledì alle ore 20.45, sono soprattutto le voci di calciomercato. Dzeko sembra destinato al trasferimento al Chelsea, ma Di Francesco spera comunque di poter contare sul bosniaco: "Attualmente i giocatori che sono qui in ritiro, anche i vari chiacchierati sul mercato, sono tutti a disposizione per la partita importantissima che giochiamo tra 36 ore. Sono della Roma e basta. Dzeko a oggi parte titolare, poi devo fare delle valutazioni con lui dal punto di vista mentale". Dopo 4 gare senza successi, l'allenatore capitolino contro la sorprendente Samp di Giampaolo e Quagliarella non potrà probabilmente fare affidamento sugli acciaccati Perotti e De Rossi.

Probabili formazioni Sampdoria-Roma.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.