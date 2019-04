Cosa succederà a Milinkovic-Savic e Luis Alberto dopo le espulsioni rimediate in Lazio-Chievo? In attesa dei verdetti del Giudice sportivo che dovrebbe squalificare entrambi i giocatori, il club capitolino ha deciso di prendere provvedimenti multando entrambi i giocatori. Sia il serbo che lo spagnolo però non saranno esclusi nella prossima delicata sfida in casa del Milan valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'Olimpico.

Cosa rischiano Milinkovic-Savic e Luis Alberto dopo le espulsioni in Lazio-Chievo, quante giornate di squalifica

C'è grande attesa in casa Lazio per i provvedimenti del giudice sportivo nei confronti di Milinkovic-Savic e Luis Alberto dopo le espulsioni rimediate contro il Chievo. Il serbo ha lasciato i suoi in 10 dopo mezz'ora per un assurdo calcione a Stepinski, complicando i piani della squadra di Inzaghi. Almeno due giornate di squalifica per il mediano che nella peggiore delle ipotesi potrebbe fermarsi per 3 turni. Luis Alberto invece è stato espulso dalla panchina, per proteste nei confronti dell'arbitro. Tutto dipenderà dal referto del direttore di gara, con lo spagnolo che rischia da una a tre giornate di squalifica.

Lazio, multa per Milinkovic-Savic e Luis Alberto. I due giocatori ci saranno contro il Milan

E la Lazio? Come punirà i due calciatori? C'è la volontà da parte del club capitolino, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, di multare il serbo e lo spagnolo che con la loro squalifica rischiano di compromettere la corsa Champions degli uomini di Inzaghi. Oltre alle punizioni disciplinari però non ci saranno esclusioni in Coppa Italia, nella sfida di ritorno valida per la semifinale in programma mercoledì a San Siro contro il Milan. Sia Milinkovic-Savic che Luis Alberto, dovrebbero scendere in campo dal 1′ in Milan-Lazio. Difficile rinunciare alle due stelle per una gara fondamentale per la stagione dei capitolini.