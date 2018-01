Dopo la sosta invernale il campionato di Serie A è pronto a riprendere. Ma il ritorno in campo non frena però il lavoro degli uomini mercato delle varie squadre all’opera per cercare di rinforzare le proprie rose prima del 31 gennaio, giorno in cui si chiuderà l’attuale sessione di calciomercato nella quale sono già tanti i movimenti eseguiti in entrata, quelli possibili e quelli magari previsti pensando al futuro. La Lazio, ad esempio, sta portando avanti il classico mercato fatto di attese per capire bene davvero cosa possa servire a Simone Inzaghi per rinforzare la sua squadra in un momento chiave della stagione. E allora ecco tutti gli obiettivi possibili per gennaio della squadra biancoceleste, le trattative per giugno e il ‘colpo impossibile’ da sferrare a sorpresa già in questa sessione.

Nomi caldi in casa Lazio.

Chiusa, almeno ad oggi, la situazione riguardante i movimenti in entrata per quanto concerne la difesa con l’arrivo di Martin Caceres, le attenzioni del ds Tare si stanno adesso concentrando sul centrocampo, definito il reparto con meno ricambi rispetto agli altri. Un colpo all’altezza di calciatori come Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto per intenderci. Ma prima bisogna aspettare, come ha detto lo stesso Simone Inzaghi, la fumata bianca per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del difensore centrale olandese Stefan de Vrij. L’accordo sembra ormai vicinissimo con il calciatore guadagnerà un ingaggio da 2.5 milioni a stagione ma ha chiesto che fosse apposta al vincolo una clausola rescissoria possibile da 25 milioni così da potersi liberare più agevolmente qualora nella prossima estate dovesse arrivare l'offerta da un top club.

Intanto la Lazio lavora soprattutto sul mercato in uscita. Dopo l'arrivederci di Palombi, che è passato in prestito alla Salernitana per trovare più spazio, la dirigenza biancoceleste lavora sulle uscite. Rimangono da “piazzare” il difensore Mauricio e Luca Crecco. Risolta la questione si penserà al mercato nel quale potrebbe arrivare, come già detto, un centrocampista: piacciono l’ex Inter Daniel Bessa, in rotta con il Verona, e l'esperto Jérémy Toulalan, appena svincolatosi dal Bordeaux. Il ‘sogno’ rimane Milan Badelj della Fiorentina che però non sembra possa muoversi da Firenze in questa sessione di mercato.

Le trattative previste per giugno.

Il ds Igli Tare però non si ferma ed inizia a muoversi per il futuro: sulla lista del dirigente albanese figura sempre Sardar Azmoun, 22enne iraniano del Rubin Kazan con il quale non ha mai interrotto i contatti. Ma l’altro nome caldo è quello dell’ex Roma Federico Viviani, centrocampista attualmente alla Spal, di proprietà però del Verona, con il quale è sotto contratto fino a giugno 2020. È lui la prima alternativa a Milan Badelj che va in scadenza a giugno con la Fiorentina ma che, stando alle parole del ds viola Corvino, potrebbe andare alla Roma. L'affare potrebbe andare in porto durante la prossima estate.

Anche in difesa non è mai tramontata la possibilità di arrivare al centrale mancino polacco Jaroslaw Jach dello Zaglebie Lubin: il classe 1994 era stato vicino la scorsa estate, ma alla fine Simone Inzaghi decise di puntare su Luiz Felipe. Una delle ultime piste che però sta battendo la Lazio è quella che porta a Alireza Jahanbakhsh, attaccante classe '93 dell'AZ Alkmaar, di nazionalità iraniana e grande amico proprio di Azmoun.

Ma il vero colpo per la prossima stagione Igli Tare lo potrebbe fare in Brasile. Il direttore sportivo biancoceleste sta infatti seguendo tre calciatori verdeoro che militano in patria. Si tratta dell’estroso Luan, 24enne trequartista del Gremio, campione del Sudamerica in carica, di Gustavo Scarpa del Palmeiras, stesso ruolo e stessa età del connazionale, e del ventenne attaccante del Flamengo Paquetà.

Il sogno di mercato.

Dicevamo dunque che per il mese di gennaio il mercato della Lazio, cessioni a parte, potrebbe regalare probabilmente un ulteriore ultimo colpo. Certo, i tifosi però sarebbero ben contenti di accogliere in biancoceleste un nome che possa elevare il livello della già buona rosa dei ragazzi di Simone Inzaghi. E allora, nonostante si tratti di una trattativa che potrebbe molto più probabilmente svilupparsi al termine dell’attuale stagione, Tare su spinta dello stesso tecnico laziale, potrebbe provare a tentare l’assalto a Claudio Marchisio della Juventus.

La trattativa è molto difficile e appare avere già, ancor prima di iniziare, un sacco di risvolti complicati: i rapporti non idilliaci tra le due società, il contratto che lega il centrocampista alla Juve fino al 2020 e soprattutto un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione superiore ai 2,5 che rappresentano il tetto massimo fissato dal presidente Claudio Lotito per la sua Lazio. Complicatissimo dunque ma sappiamo che le strade del mercato a volte possono essere infinite…