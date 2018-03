Nonostante sia stato elogiato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, e recentemente scelto dall'Ifab per il suo utilizzo nella partite del prossimo Mondiale in Russia, il Var continua a far discutere l'Italia intera: opinionisti, esperti del settore e soprattutto semplici tifosi che, grazie alla potenza dei social network, hanno la possibilità di far conoscere a tutti il loro pensiero.

Nelle ore successive alla sfida dello stadio Olimpico, vinta all'ultimo respiro dalla Juventus sulla Lazio, il popolo del web si è infatti scatenato contestando al direttore di gara il mancato utilizzo del Video Assistant Referee in occasione del contatto in area di rigore bianconera tra Benatia e Leiva: un episodio dubbio, ma non giudicato sanzionabile (e dunque non controllato sul monitor video) dall'arbitro Luca Banti.

Il post di Lady Inzaghi.

Ad aggiungersi al coro delle proteste, nelle ultime ore è arrivata anche Gaia Lucariello: compagna e futura moglie del tecnico della Lazio. Sul suo profilo Instagram, Lady Inzaghi ha dunque fatto sapere la sua opinione sul presunto fallo da rigore pubblicando il video dell’intervento del difensore della Juventus e una domanda sarcastica: "Dove sei Var?". Uno sfogo figlio della tensione della partita e del difficile rapporto con la tecnologia video del marito allenatore: in guerra con il Video Assistant Referee da ormai diversi mesi.

Beffato dal gol finale di Paulo Dybala, Simone Inzaghi questa volta ha però glissato sull'episodio dubbio: "Non l'ho rivisto, mi dicono di un rigore netto – ha dichiarato l'allenatore biancoceleste, durante la conferenza stampa post gara – Cambierebbe poco. Sapete come la penso, ci sono degli addetti. Probabilmente il rigore non c'era, così è stato valutato. Non meritavamo la sconfitta, ma questo è il calcio".