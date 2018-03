Arrivato a Roma per prendere la maglia lasciata da Biglia, Lucas Leiva ha dovuto faticare più del previsto per entrare nel cuore dei tifosi biancocelesti. Le ultime uscite della squadra di Simone Inzaghi, hanno però portato alla ribalta il 31enne brasiliano che è andato in gol sia a Kiev, nel match di Europa League, che a Roma nei novanta minuti con il Bologna. Proprio il pareggio interno con la squadra di Donadoni, ha lasciato un po' d'amaro in bocca al popolo laziale. A scuotere l'ambiente di Formello, sono arrivate proprio le parole di Lucas Leiva.

"Siamo fiduciosi, contiamo di poter fare bene in queste 9 partite che rimangono – ha spiegato l'ex Liverpool, a margine dell'evento romano ‘La Lazio nelle scuole' – Le possiamo vincere tutte. Non è facile, ma siamo lì e abbiamo le nostre chance. Dobbiamo crederci, possiamo essere tra le prime quattro a fine stagione".

L'Europa League e il Mondiale

"E' chiaro che quando i risultati non arrivano – ha aggiunto il centrocampista laziale – si debba analizzare tutto e cercare di migliorare. La sosta è arrivata in un buon momento e sono sicuro che nell'ultima parte di stagione la Lazio sicuramente giocherà meglio. Speriamo che i risultati migliorino rispetto agli ultimi che sono arrivati". Per la squadra di Simone Inzaghi, è dunque giunto il momento della verità. Nelle prossime partite di campionato, per i biancocelesti sarà vietato perdere altri punti.

Oltre al campionato, l'obiettivo della Lazio è anche la corsa verso Lione: sede della finale di Europa League. "A Kiev abbiamo dimostrato di essere in grado di battere una squadra forte – ha concluso Leiva – Dobbiamo concentrarci sulle nove partite di campionato poi vedremo nei quarti di finale cosa succederà. Il Mondiale? E' sempre nella mia testa, ma so che non sarà facile. Devo lavorare e aspettare. Se avrò una possibilità sarò molto contento, altrimenti lo guarderò da casa".