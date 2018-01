Ciro Immobile non giocherà contro il Milan. Ad annunciarlo è lo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro i rossoneri di Gennaro Gattuso e il tecnico della Lazio ha affermato che l'attaccante di Torre Annunziata non è stata nemmeno convocato. Il capocannoniere della Serie A potrebbe rientrare mercoledì prossimo, quando la squadra biancoceleste sfideranno nuovamente i rossoneri a San Siro nell'andata della semifinale della Coppa Italia.

Simone Inzaghi ha parlato prima della trasferta milanese e ha anunictao l'assenza del suo attaccante più forte a causa di un problema fisico che lo aveva costretto ad un uscire già nel recupero di mercoledì contro l'Udinese

Immobile sta migliorando, però non é ancora in grado di giocare. Avremmo potuto anche rischiarlo, ma abbiamo tenuto conto delle tante partite che dobbiamo affrontare. Ho parlato con lo staff medico e con il ragazzo: puntiamo alla partita di mercoledì per averlo al meglio.