Simone Inzaghi scioglie subito la riserva e ogni dubbio sulla presenza dei due giocatori più attesi della sfida tra Lazio e Inter. In difesa ci sarà l'olandese de Vrij: lo ha chiesto espressamente e il tecnico ha voluto dargli fiducia nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato per aver già firmato con l'Inter (in scadenza di contratto, non ha rinnovato coi biancocelesti). Lui ha assicurato il massimo e lo stesso allenatore è stato molto chiaro al riguardo nella conferenza stampa di vigilia.

Sono certo che vorrà lasciare un segno profondo alla società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all'Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni.

Niente da verificare anche per quanto riguarda l'altro giocatore che ha fatto la differenza in questo campionato estremamente positivo: si tratta di Ciro Immobile, bloccato nelle ultime settimane da un infortunio muscolare e pronto per il gran finale della 38sima giornata all'Olimpico. E' il match che vale i 40 milioni circa della Champions e non poteva mancare. Inzaghi conferma: "Ci sarà dal primo minuto".

Avverrà tutto in una cornice di pubblico d'eccezione per l'appuntamento più importante del campionato. La Lazio ha dalla sua due risultati su tre, un pareggio le è sufficiente per chiudere al quarto posto e sognare la musichetta della Coppa che scandirà l'avventura almeno per tutta la fase a gironi.

Non abbiamo mai fatto calcoli, tutte le partite sono importanti e giocheremo per vincere -ha aggiunto Inzaghi -. Ci siamo guadagnati tutto sul campo e così sarà anche contro l'Inter.

Strada obbligata invece per l'Inter di Luciano Spalletti: solo vincendo a Roma può assicurarsi un posto in Champions. In caso di arrivo a pari punti, in virtù di un bilancio negli scontri diretti favorevole, il quarto posto e l'accesso alla fase a gironi sarebbe appannaggio dei nerazzurri.

Champions alla nostra portata – ha aggiunto il tecnico toscano -. E chi dice che siamo stati fortunati sbaglia. Sapete quanti pali abbiamo colpito noi? Ventitrè e gli altri 10. Ci sono state tantissime partite in cui avremmo meritato di più di quello che abbiamo portato a casa.

Le probabili formazioni Lazio-Inter