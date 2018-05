Quella che riguarda Stefan de Vrij è davvero una situazione complicata: giocare per una squadra ma se conquisti la Champions League condanni te stesso a non partecipare alla prossima perché l'anno prossimo giocherai contro i tuoi avversari. Domenica 20 maggio alle ore 20:45 si giocherà Lazio-Inter e il difensore olandese giocherà la sua ultima gara con la maglia biancoceleste e dal primo luglio sarà un calciatore nerazzurro. Il posticipo dell'ultima giornata di Serie A 2017/2018 è uno scontro diretto per il quarto posto, una vera e propria "sliding doors" per de Vrij. Il centrale è promesso sposo all'Inter e, nonostante la notizia fosse già nell'aria da diversi mesi, pochi giorni fa un'indiscrezione ha confermato tutto e pare che il contratto sia già stato depositato.

Tornando all'attualità, è in atto una discussione se il difensore deve scendere in campo contro i nerazzurri oppure no: una situazione che ha diverse sfaccettature con l'olandese che è sovra-esposto sia a livello mediatico che personale. Ighli Tare ha dichiarato che l'ex Feyenoord giocherà fino all'ultima partita con la maglia della Lazio e che c'è "fiducia nella sua professionalità" ma Simone Inzaghi dopo la partita col Crotone ha detto che farà le sue valutazioni durante la settimana che potrà cambiare il futuro prossimo della sua squadra. È presumibile che il dubbio sull'impiego o meno di Stefan de Vrij verrà sciolto soltanto nella giornata domenica. Per il calciatore non è una situazione semplice anzi, a dire tutta è abbastanza scomoda, ma ieri a Crotone ha salvato un goal praticamente fatto sulla linea ed evitando il 3-1 della squadra di Zenga: c'è da fidarsi o no? Una cosa è certa: se la dirigenza laziale non si fida del suo calciatore farebbe meglio a tenerlo fuori. Questa, probabilmente, è l'unica certezza di una situazione davvero paradossale.

Tare su de Vrij: Qualcuno ha giocato sporco

Nel pre-partita di Crotone-Lazio, terminata 2-2, il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, ha commentato questa notizia con toni molto duri ai microfoni di PremiumSport: