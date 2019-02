Emergenza totale per la Lazio in vista del match di domenica in casa del Genoa. La sfida casalinga di Europa League persa contro il Siviglia ha lasciato in eredità a Simone Inzaghi altri infortuni: con i problemi fisici accusati da Parolo, Luis Alberto e Bastos, sale addirittura a 10 il numero dei calciatori ko per la formazione capitolina. Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia della partita di Serie A, ha suonato il campanello d'allarme dimostrandosi pronto a fare di necessità virtù sfruttando le pedine a sua disposizione.

Lazio, 10 infortunati in vista del Genoa. Simone Inzaghi suona l'allarme in conferenza stampa

Vigilia di Genoa-Lazio complicata per la formazione capitolina. Simone Inzaghi deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Il tecnico in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione confermando che al momento sono addirittura 10 i calciatori infortunati in casa Lazio: "Purtroppo è un momento particolare, abbiamo dieci giocatori infortunati. Ma non cambiano i nostri obiettivi sui tre fronti. Ho convocato Lucas Leiva nonostante abbia una caviglia gonfia, vedrò se potrà essere della gara. Non cerchiamo alibi, scenderà in campo una squadra competitiva in una ambiente ostico come quello di Marassi. È normale interrogarsi quando ci sono infortuni, ma la preparazione è sempre stata la stessa perché lo staff è il medesimo sin dalle giovanili. Andando avanti nelle coppe, le partite sono sempre state almeno 50. Tante altra squadre impegnate in Europa hanno avuto problemi come noi, dovremo andare avanti con lo spirito giusto"

Quali sono i calciatori infortunati nella Lazio

La lista dei calciatori infortunati in casa Lazio è aumentata notevolmente in questi giorni dopo il ko interno contro il Siviglia. Parolo, Luis Alberto e Bastos si sono aggiunti ai Wallace, Lukaku, Berisha e Milinkovic. Acciaccati anche Durmisi e Leiva, con quest'ultimo che potrebbe comunque stringere i denti. Problema dell'ultimo minuto anche per Luiz Felipe rientrato negli spogliatoi anzitempo e dunque verso il forfait per il Genoa.

Quale formazione per la Lazio contro il Genoa

Simone Inzaghi ha fatto il punto sulla possibile formazione della Lazio, anti Genoa. Ore di riflessione per il tecnico alle prese con alcuni dubbi: "Kalaj sarà l'unico difensore a disposizione, vedremo se Patric verrà utilizzato da centrale o da esterno. Dobbiamo ancora decidere se giocare con la difesa a 3 o a 4. Correa partirà dall’inizio, avremo ancora bisogno di Caicedo e Pedro Neto. Chance dal 1′ per Romulo che dovrebbe partire dalla mediana. In avanti si rivede Immobile

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé;

A disposizione: Jandrei, Vodisek, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Gunter, Sturaro, Mazzitelli, Miguel Veloso, Bessa, Pandev, Dalmonte Allenatore: Cesare Prandelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Immobile, Correa.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Marusic, Bruno Jordao, Durmisi, Pedro Neto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.