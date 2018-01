Senza una maglia, ormai fuori rosa e da oggi anche senza il suo numero. La storia paradossale di Federico Marchetti, si arricchisce di un altro capitolo dopo l'arrivo a Roma di Martin Caceres: giocatore appena acquistato dall'Hellas Verona. Il difensore uruguaiano, vestirà infatti la maglia con il 22 sulla schiena: numero che, fino a ieri, era stato indossato dal portiere biancoceleste.

La decisione della Lazio, poco elegante nei confronti di un giocatore che ha avuto un ruolo importante nelle ultime stagioni, conferma la rottura definitiva dei rapporti con il 34enne portiere: ormai ufficialmente fuori rosa, insieme a Perea e Djordjevic. In scadenza di contratto nel prossimo giugno, Marchetti è dunque destinato a lasciare Roma nella prossima estate e magari ad accettare una delle due proposte arrivate da Juventus e Milan: entrambe interessate alle sue qualità.

Caceres si presenta.

Protagonista incolpevole della guerra fredda tra Lotito e Marchetti, Martin Caceres ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Lazio, in occasione della sua presentazione alla stampa: "Ringrazio il Verona per avermi fatto ritrovare – ha spiegato l'uruguaiano ex Juventus – Quest'occasione per me rappresenta un rilancio, sto bene fisicamente e sono approdato in una squadra che vanta una buona classifica. Ho intenzione di dare il massimo e di mettermi a disposizione di Simone Inzaghi".

Inevitabile l'accenno alla sua esperienza in bianconero e al derby con la Roma: "Il passato è il passato, ora mi sto concentrando sul presente – ha concluso Caceres – Ho vinto tanto in carriera, ma ora voglio contribuire alla causa laziale e aiutare la squadra per contribuire alla causa. Darò una mano al mister ed alla squadra, ovunque sarò schierato. Il derby? L'ho vissuto da spettatore, mi sembra molto caldo. Quando lo giocherò lo potrò vivere sulla mia pelle".