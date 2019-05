La favola dell'Atalanta merita di concludersi con un lieto fine. Nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia per mano della Lazio, i bergamaschi possono ottenere la loro prima, storica, qualificazione in Champions League. Sarebbe il coronamento di una stagione strepitosa, soprattutto nel girone di ritorno, in cui i nerazzurri hanno fatto più punti di tutti finora. L'ultimo ostacolo si chiama Sassuolo, e con una vittoria gli uomini di Gasperini potrebbero scrivere la storia del club. Curiosità: Atalanta-Sassuolo si giocherà al Mapei Stadium, lo stadio dei neroverdi, ma a figurare come squadra di casa (anche nella spartizione dei biglietti) saranno proprio gli orobici.

L'Atalanta va in Champions se: le combinazioni di risultati

L'Atalanta è in questo momento la terza forza del campionato, dietro a Juventus e Napoli. I bergamaschi hanno gli stessi punti dell'Inter (66), ma sono più avanti in classifica dei nerazzurri in virtù degli scontri diretti. Gli uomini di Gasperini sono artefici del loro destino e con una vittoria all'ultima giornata contro il Sassuolo sarebbero qualificati per la prossima Champions League. Nel caso di pareggio o sconfitta, bisognerebbe andare a guardare i risultati di Inter, Roma e Milan, le altre pretendenti ad un posto nell'Europa che conta.

Se l'Atalanta pareggia deve sperare che il Milan non vinca sul campo della Spal, mentre non interessa il risultato della Roma che sarebbe distante 4 punti e non potrebbe recuperare in nessun modo il distacco.

Se l'Atalanta perde deve sperare in una sconfitta di Milan e Inter e nella non vittoria della Roma. In caso di pareggio del Milan, di vittoria dell'Inter e di non vittoria della Roma, i bergamaschi arriverebbero a pari punti coi rossoneri, ma sarebbero questi ultimi a spuntarla per via degli scontri diretti favorevoli. L'Atalanta otterrebbe la qualificazione in caso di arrivo a pari punti a tre con Inter e Milan oppure con Inter e Roma. Se dovesse arrivare a 66 insieme a Milan e Roma, oppure in un "mischione" con tutte le pretendenti (Atalantam Milan, Roma, Inter) a pari punti, il sogno Champions di Gasperini si infrangerebbe all'ultimo minuto.

Arrivo a pari punti: cosa dice il regolamento

Le squadre sono molte, così come molte sono le combinazioni di risultato che potrebbero portarle a terminare la stagione con lo stesso numero di punti. Il regolamento della Figc prevede ulteriori criteri per stabilire la squadra che in casi simili prende il piazzamento migliore, e questi criteri sono: 1. punti negli scontri diretti – 2. differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità) – 3. differenza reti generale – 4. reti totali realizzate in generale – 5. sorteggio

Atalanta, Inter, Milan, Roma: il bilancio degli scontri diretti

Il bilancio tra andata e ritorno degli scontri diretti tra le squadre arrivate a pari punti è il primo criterio per stabilire chi va in Champions League è : ecco il quadro completo delle pretendenti all'Europa che conta.

Atalanta in vantaggio con l'Inter – in svantaggio con Milan – in perfetta parità con la Roma

in vantaggio con l'Inter – in svantaggio con Milan – in perfetta parità con la Roma Inter in vantaggio con Milan – in svantaggio con Atalanta – in perfetta parità con la Roma

in vantaggio con Milan – in svantaggio con Atalanta – in perfetta parità con la Roma Milan in vantaggio con Atalanta e Roma – in svantaggio con Inter

in vantaggio con Atalanta e Roma – in svantaggio con Inter Roma in svantaggio con Milan – in perfetta parità con l'Inter – in perfetta parità con l’Atalanta

Tutte le combinazioni della classifica avulsa