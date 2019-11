La fortuna di molte squadre dipende spesso dalla solidità difensiva. Ma avere anche un reparto offensivo che segna a ripetizione, non è certo un dettaglio trascurabile. Ne è convinto Gian Piero Gasperini, che anche in questa stagione si sta confermando ai vertici grazie al miglior attacco di tutta la Serie A. Con trenta reti realizzate nelle prime dodici giornate, l'Atalanta può dunque sorridere e guardare dall'alto le altre squadre dei tre tornei professionistici più importanti in Italia.

A reggere il passo di Zapata e compagni (che hanno una media di 2,5 gol a partita), ci sono infatti due formazioni di Serie C: la Reggina e la Vibonese. Le due compagini calabresi hanno infatti fino ad ora messo a segno 29 centri in 14 giornate, piazzandosi davanti alla Lazio di Simone Inzaghi: quarta, in questa speciale classifica, con 28 gol in 12 giornate.

Sassuolo meglio di Juventus e Roma

Dietro ai biancocelesti dell'attuale capocannoniere Ciro Immobile, troviamo l'Inter di Antonio Conte (26 gol fatti in 12 giornate), il Monza di Berlusconi e Galliani (26 in 14 partite), la Viterbese (24/14) il sorprendente Cagliari di Rolando Maran (23/12 giornate), la Carrarese (23/14) e il Sudtirol con 23 reti realizzate in 14 incontri di campionato. Il dato che salta all'occhio leggendo i numeri di questa speciale top 25 delle squadre italiane con all'attivo più realizzazioni, è però quello dell'assenza di molte squadre del massimo campionato.

Juventus e Roma, entrambe con venti reti segnate, non compaiono infatti nelle venticinque posizioni. Così come il Milan, che ha uno dei reparti offensivi peggiori dell'intera Serie A. Il Napoli di Carlo Ancelotti è invece soltanto in diciottesima posizione con 21 gol fatti in 12 giornate, addirittura preceduto tra le altre da Vicenza, Padova e dal Sassuolo di Roberto De Zerbi: squadra capace di segnare 21 gol in 11 giornate di campionato.