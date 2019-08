Il 27 luglio in un test amichevole disputato in Austria il Borussia Dortmund ha travolto l'Udinese di Tudor. I giallo-neri erano già in grande forma dovevano preparare la Supercoppa di Germania (poi vinta contro il Bayern) e si imposero 4-0, anche se la notizia principale è stata quella della fine anticipata (match chiuso all'83') a causa di un'acquazzone. Ora si è scoperto, purtroppo, che i telecronisti della televisione ufficiale del Borussia Dortmund quell'incontro hanno sfottuto alcuni giocatori dell'Udinese, storpiandone il nome, e hanno imitato il modo di parlare di Hitler.

Storpiati i cognomi di Lasagna e Pussetto

I due telecronisti hanno chiamato per tutto l'incontro ‘Lasagne' l'attaccante Kevin Lasagna e l'argentino Pussetto lo hanno ribattezzato ‘Prosecco'. Non sono gaffe, che possono capitare ai migliori, ma veri e propri sfottò di Dickel e Owomoyela, ex difensore anche della nazionale, che hanno definito i giocatori dell'Udinese anche ‘Itaker', così venivano chiamati gli emigranti italiani in Germania negli anni '50 e '60. Infine Dickel ha cercato di imitare Adolf Hitler.

Le scuse del Borussia

Il Borussia Dortmund si è scusato per quello che è successo, ha pubblicato un comunicato ufficiale e ha annunciato che Norman Dickel e Patrick Owomoyela sono stati puniti:"Il loro tentativo di essere divertenti è andato completamente a vuoto, era assolutamente fuori posto. Qui non c'è posto per commenti del genere". I due commentatori non hanno perso il posto di lavoro e si sono ufficialmente scusati per quelle battute di dubbio gusto, per l'imitazione del dittatore e per il termine offensivo ‘Itaker', come ha sottolineato il club: “Hanno riconosciuto pubblicamente il loro comportamento scorretto una settimana fa e hanno promesso che non si sarebbe più verificato, già a partire dalla trasmissione successiva che hanno condotto”.