Zlatan Ibrahimovic proseguirà la sua avventura con i Los Angeles Galaxy, con buona pace del Milan che fino a pochi giorni fa ha sognato il possibile ritorno dello svedese. Il bomber con un annuncio, alla sua maniera, sui profili social ha annunciato che la sua esperienza nel massimo torneo americano non è ancora finita. Un video criptico, ma che lascia pochi dubbi sui programma futuri del centravanti classe 1981 con l'imminente rinnovo di contratto con i Galaxy.

in foto: Foto https://twitter.com/Ibra_official

Zlatan Ibrahimovic annuncia su Twitter il suo rinnovo con i Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato su Twitter un video in cui annuncia quello che sarà il suo futuro. Nel video, Ibrahimovic (del quale si riconosce solo la sagoma) si lascia immortalare all'interno dello spogliatoio dei Los Angeles Galaxy in penombra. Una scena che inevitabilmente rappresenta la voglia del centravanti di proseguire la sua avventura nella Major League Soccer. A tal proposito ecco anche la conferma nella didascalia che accompagna il video: "MLS non ho ancora finito con te". Una conferma che il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e i Galaxy andrà avanti anche nella prossima annata, con il rinnovo contrattuale che è ormai alle porte.

Ibra e i Los Angeles Galaxy ancora insieme, quanto guadagnerà

D'altronde i Los Angeles Galaxy hanno sempre ribadito la volontà di continuare a puntare su Ibrahimovic che alla sua prima annata negli States ha segnato 22 reti in 27 partite, sfiorando l'impresa di centrare i playoff. Nelle ultime settimane, il giocatore ha valutato tutte le possibilità compresa quella di un ritorno in Italia e di un possibile ritiro. Ecco invece la svolta per Ibra che presto ufficializzerà il suo rinnovo contrattuale. Bisognerà capire se il giocatore continuerà a percepire un ingaggio di 1.2 milioni di euro o aumenterà i suoi introiti.

Ibrahimovic non tornerà nel Milan

Una notizia che non sorprende il Milan e i tifosi rossoneri. Questi ultimi hanno già infatti perso da tempo le speranze di riabbracciare lo svedese. Pochi giorni fa è stato lo stesso Leonardo ad annunciare la volontà di Ibra di restare ai Los Angeles Galaxy, con buona pace del Milan che dovrà dunque virare su un altro obiettivo per l'attacco nella speranza che Gonzalo Higuain possa ritrovare il fiuto del gol e lo smalto dei tempi migliori.