Nelle ultime ore è scoppiato l'ennesimo scandalo nel mondo del calcio a tinte hot. Un video hard, che vedrebbe protagonista il neo attaccante del Cagliari Cyril Thereau, ai tempi della Fiorentina, sta spopolando sui social. I commenti sulla rete riguardo il filmato a luci rosse sono tantissimi e c’è anche chi ha ricostruito – o pensa di esserci riuscito – sostenendo che l’altro ragazzo presente nel video sia il portiere della Fiorentina, il francese Alban Lafont.

Eppure ci sarebbero diversi elementi ancora da capire e decifrare per comprendere fino in fondo chi sono tutti i protagonisti e le tempistiche a quando risale in realtà il filmato incriminato che ha gettato l'attaccante francese in pasto alle critiche, soprattutto via social.

Un video vecchio di 4 anni

Nelle ultime ore sta suscitando grande clamore sui social la notizia del video a luci rosse che vede protagonista Cyril Thereau e l'ipotesi del coinvolgimento di un altro giocatore della Fiorentina, sta scatenando oltre all'ironia anche la rabbia dei tifosi gigliati. Ma c'è anche una tesi inversa: per alcuni il video sarebbe datato, risalirebbe almeno a 4-5 anni fa, quindi a quando l’attaccante francese giocava nell’Udinese. Il collegamento con la Fiorentina sarebbe legato unicamente alla tempistica in cui è stato diffuso nel mondo della rete

La difesa social di Lafont

Il giocatore coinvolto sarebbe il giovane portiere viola, Lafont, arrivato quest'estate a Firenze: il numero uno transalpino nella serata di ieri però ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza spazzando così via tutte le insinuazioni che lo vedevano coinvolto: “In tanti parlano di me per una questione privata, che non mi riguarda e con la quale non ho niente a che fare”.

Nel video oramai diventato famosissimo all'interno della rete, un uomo e una donna sono ripresi mentre fanno sesso da una terza persona che dopo averli filmati si auto inquadra, sorridendo alla telecamera del telefonino utilizzato come cinepresa. Il protagonista pare sia proprio l'attuale attaccante del Cagliari Dyril Thereau arrivato a gennaio dalla Fiorentina e su questo particolare ci sarebbero, purtroppo per il giocatore, pochissimi dubbi.