Cyril Therau si è trasferito da poco al Cagliari e subito potrebbe far parlare di sé per contenuti non prettamente calcistici. Pare che da qualche ora su Twitter e Whatsapp sia diventato di dominio pubblico un video che ritrae due persone che fanno sesso in un letto e una terza persona che prima li filma e poi si inquadra da solo sorridendo alla telecamera. Questa terza persona ha una somiglianza incredibile con il calciatore francese ex Chievo Verona e Fiorentina. Il video, che ha una durata di un minuto e 18 secondi, ha cominciato a circolare su Whatsapp prima di venire pubblicato su Twitter ma non è chiaro chi lo abbia iniziato a diffondere per primo: l'unica cosa che sembra abbastanza evidente che l'uomo ripreso sia cosciente della ripresa me mentre la donna, di spalle, non sembra rendersi conto di nulla.

Tra i commenti su Twitter subito per partito il toto-nomi e c’è chi ha fatto il nome di un compagno di squadra del giocatore come co-protagonista del video ma c’è stato anche chi ha smentito la presenza di Thereau perché il calciatore avrebbe un tatuaggio che nel video non si vede. Alcuni ipotizzano che il video non sia attuale ma sia stato girato tempo fa, quando il giocatore militava in un’altra squadra: quello che fa più riflettere è il gesto che dell'uomo inquadrato, molto simile, per non dire uguale, all'esultanza del calciatore francese. Un vero intrigo a luci rosse.

Thereau fuori almeno 15 giorni

Tornando a situazioni prettamente calcistiche, Cyril Thereau si è infortunato nella gara d’esordio con la maglia del Cagliari contro l’Atalanta e sarà costretto a rimanere ai box come minimo due settimane prima di potersi riaggregare al gruppo di Rolando Maran. Gli esami strumentali, ai quali lo ha sottoposto lo staff medico del club isolano, hanno evidenziato per il giocatore francese ex Udinese, Fiorentina e Chievo una elongazione al bicipite femorale della coscia destra e ora sono da valutare i tempi precisi di recupero che, comunque, non saranno inferiori a una quindicina di giorni.