Pepe Reina e la sua famiglia salutano Napoli. Il portiere spagnolo promesso sposo del Milan, a fine stagione lascerà gli azzurri. Una perdita importante per lo spogliatoio di Sarri come confermato dalle parole di Marek Hamsik che su Instagram ha dedicato un lungo messaggio all'estremo difensore. Quest'ultimo mercoledì sera ha organizzato assieme a sua moglie Yolanda Ruiz un party, per salutare la città con cui si è stabilito un rapporto speciale. E proprio la bella compagna di Reina, ha dedicato a suo marito un lunghissimo messaggio che ha commosso tutti, in cui ha ripercorso le tappe della sua splendida esperienza in terra partenopea.

Lady Reina e l'esperienza a Napoli

Nel corso della festa d'addio per Reina, la moglie del portiere gli ha riservato una sorpresa. Mentre su un maxi-schermo scorrevano le immagini più significative e belle delle 4 stagioni dello spagnolo in azzurro, Yolanda ha dedicato un messaggio molto emozionante che ha commosso molti dei presenti. In primis la Ruiz ha ripercorso le tappe dell'arrivo a Napoli, dalle difficoltà iniziali, al feeling con Napoli. Queste le parole riportate da Il Mattino: "Ricordi…cinque anni fa siamo arrivati a Napoli con un trasloco enorme, tante valigie, ma anche tante incertezze e ammetto anche qualche paura di come sarebbe stata la nostra vita qui, ma dal primo giorno tu hai fatto il possibile perché i nostri figli non notassero il cambio di vita e si sentissero come a casa loro".

in foto: Foto https://www.instagram.com/yolanda.ruiz.25/

Il Milan alle porte, nuova avventura professionale alle porte per Reina

E ora alle porte c'è una nuova avventura professionale, che però non inizierà come tutte le altre per Reina: "Adesso dopo tanto tempo inizia una nuova tappa per noi però sono sicura che darai il massimo perché tutto sia fantastico come sempre…e così ci tocca di nuovo fare le valigie però questa volta sarà differente perché portiamo con noi un peso extra, molto grande, un sovrappeso fatto di amicizie vere, dolcezze e tanti ricordi incancellabili, sensazioni ed emozioni uniche che abbiamo avuto l'opportunità di vivere in questa grande città".

La commozione della moglie del portiere del Napoli e il ringraziamento alla città

Difficile trattenere l'emozione per Yolanda Reina che oltre a ringraziare Napoli e i napoletani: "Oggi è il giorno per versare qualche lacrima pensando a tutte le cose belle che ci lasciamo dietro, però è anche il giorno per ringraziare infinitamente tutti i nostri amici che hanno reso questa avventura napoletana meravigliosa e che resteranno per sempre nei nostri cuori, amici veri che oggi sono qui per salutarti come meriti".

Il sogno scudetto e Reina padre da Champions

E in conclusione Yolanda ha voluto esaltare le doti professionali e umane del marito, al termine di una stagione in cui la famiglia Reina ha condiviso con la gente di Napoli, il sogno di vincere lo scudetto, a cui lady Reina crede ancora: "Perché sei una grande persona ed un grande professionista che dà sempre il massimo delle sue possibilità per conseguire un obiettivo, anche quest'anno in cui abbiamo vissuto un sogno comune a tutto il popolo napoletano (IO CI CREDO), sei un amico sincero, un professionista instancabile, un compagno come pochi, un marito leale però soprattutto un padre da Champions League. Per questo oggi le mie parole sono di autentica ammirazione e orgoglio, perché sono orgogliosa per come sei papi… ti amiamo!!! Termino, queste mie parole, con un grazie! E mille volte grazie a ognuno di voi per far parte di questa grande famiglia chiamata Napoli".