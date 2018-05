Pepe Reina nella prossima stagione giocherà con il Milan. Il portiere spagnolo nei mesi scorsi ha firmato un triennale con il club rossonero e in questi giorni di maggio giocherà le sue ultime partite con la maglia del Napoli. Reina ha avuto un legame molto stretto con Sarri, con i compagni e con la città. Il portiere spagnolo, che a quasi trentasei anni inizierà una nuova avventura, lascerà con oltre 180 partite e un solo trofeo. Il numero uno azzurro ha salutato tutti i compagni in una cena al tempo stesso allegra e triste, perché un addio non può non esserlo. Reina è stato salutato ufficialmente dal capitano Marek Hamsik, che gli ha dedicato un bellissimo post sul proprio profilo Instagram.

Hamsik saluta Reina

Dubbi non ce n’erano. L’addio di Reina era di fatto ufficiale, ma la parola fine alla sua storia con il Napoli l’ha messa Hamsik che con delle belle parole ha salutato l’ex portiere del Liverpool con un post su Instagram:

Pepe sei stato un grandissimo compagno di squadra. Uno dei migliori con i quali ho avuto piacere di giocare. Un uomo vero ed un leader vero. Ci mancherai davvero tanto, per il tuo modo di vivere lo spogliatoio e le partite, sempre pronto allo scherzo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Grazie per tutti questi anni con te e con questa maglia. Noi compagni e questa città non ti dimenticheremo. Grande Pepe ti voglio bene.

Lo slovacco ha scelto una bella immagine di Reina che gioisce, corre, forse dopo un gol, con un completo nero vecchio stile. A corredo anche dei cuoricini azzurri. Hamsik ha concluso il post con un incitamento alla squadra che deve chiudere bene il campionato, di fatto chiusosi nello scorso weekend: “Mancano ancora tre partite e noi ci crediamo ancora finché la matematica ce lo permette. Ce la mettiamo tutta come sempre, sognare non è vietato”.

La festa d’addio di Reina

Il portiere mercoledì ha organizzato una festa con circa 250 invitati tra amici napoletani e compagni di squadra. A Coroglio in tanti avevano le lacrime agli occhi, ciò non deve stupire perché Reina è il leader dello spogliatoio, una sorta di fratello maggiore, di consigliere per i compagni più giovani. Al fianco di Pepe erano seduti Albiol e Callejon, arrivati con lui cinque anni fa. Probabilmente anche al San Paolo Reina sarà celebrato dai tifosi nelle prossime due partite.