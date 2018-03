Graziano Pellé e Viky Varga sono una delle coppie più famose del mondo del calcio. L’attaccante italiano e la sua splendida fidanzata sono molto social e si immortalano spesso, in particolare nei loro frequenti viaggi. Lo stop di tutti i campionati ha permesso all’attaccante dello Shandong Luneng di prendersi un break e con la modella ungherese il bomber è andato in vacanza a Dubai.

Il video di Viky Varga a Dubai

Qualche giorno di relax dunque per l’ex di Southampton e Parma che se n’è andato al mare in vacanza a Dubai. Viky, seguitissima sui social, ha fatto un po’ scalpore con uno dei suoi ultimi post, pubblicato sul profilo Instagram. La modella ha postato un video in cui la si vede mentre entra in piscina, con un bikini mozzafiato, naturalmente tutto a favore di camera. A corredo di quel video ha scritto: “Con questo caldo è sempre meglio essere bagnata”. Queste parole hanno scatenato l’ilarità dei suoi followers e hanno creato un mare di commenti, alcuni tutt’altro che oxfordiani.

Il progetto di Pellé a Lecce

L’ex attaccante della nazionale, che da un anno e mezzo gioca in Cina con lo Shandong, recentemente è balzato agli onori delle cronache per un progetto importante, che è già in fase di realizzazione. Pellé, che guadagna 20 milioni di euro netti a stagione, ha acquistato la residenza privata dell’ex re del fotovoltaico Paride De Masi a Lecce. Lì sorgerà un esclusivo ‘Member club’, che sarà riservato solo a selezionati soci che potranno alloggiare nelle sei lussuose suite. Saranno creati anche due ristoranti e una business lounge. La progettazione degli interni e degli arredi è affidata a Eric Kuster, uno dei cinque più importanti designer al mondo. Insomma Pellé, che ha solo trentadue anni e molte stagioni ancora davanti a sé, con intelligenza pensa già al suo dopo calcio.