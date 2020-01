Inter-Cagliari ha lasciato in eredità un risultato pesante nell'ottica della corsa Scudetto e grandi polemiche per gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la partita. In particolare l'espulsione di Lautaro Martinez, che priverà l'Inter del suo attaccante per almeno una partita (anche se la squalifica potrebbe essere più lunga). Antonio Conte ha lasciato lo stadio San Siro senza rilasciare dichiarazioni, e così, al suo posto, si è presentato il vice Cristian Stellini.

Le proteste dell'Inter contro l'arbitro Manganiello

In casa Inter c'è risentimento per la condotta di gara tenuta dall'arbitro Manganiello e Stellini lo lascia intendere chiaramente. Senza alzare la voce, puntando il dito verso un episodio in particolare, ma esternando un pensiero ben chiaro.

"Non spetta a me giudicare un singolo episodio. Mi sono concentrato su un altro aspetto: l’arbitro ha tenuto un metro di giudizio ottimo per tutta la partita, ma quando gli animi si sono surriscaldati anche lui è stato poco lucido. Analizzo più questi di un singolo episodio. Gli arbitri che sono venuti qui nelle ultime settimane non sono stati molto tranquilli".

In questo momento i pensieri negativi in casa Inter si concentrano in due direzioni: lo svantaggio dalla Juventus in classifica, che potrebbe aumentare al termine di questa giornata di campionato, e la possibile stangata nei confronti di Lautaro Martinez da parte del Giudice Sportivo. Stellini non vuole pensare all'eventualità di uno stop più lungo di un solo turno: