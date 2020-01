Rosso di rabbia. Rosso come il cartellino che prende Lautaro Martinez, che nel finale della gara contro il Cagliari perde la testa e si fa espellere per un "faccia a faccia" con l'arbitro Manganiello dopo aver protestato per l'ennesima mancata concessione (a suo dire) di una punizione. Rosso perché a San Siro il pareggio contro i sardi è un assist per la Juventus, che ha la possibilità di allungare il passo in classifica a Napoli. Rosso è il colore del bilancio di questa domenica che manda di traverso ai tifosi nerazzurri il boccone all'ora di pranzo.

Quante giornate di squalifica rischia Lautaro

Al danno si aggiunge la beffa. Quale? Il doppio giallo, la protesta a muso duro contro il direttore di gara, il contestuale allontanamento dal campo, l'ira funesta manifestata mentre abbandona il rettangolo verde (trattenuto da Borja Valero e dai compagni per evitare guai peggiori), inveisce e dà un calcio al pallone aumentano la possibilità che l'attaccante argentino prende una squalifica pesante. Fino a un massimo di tre giornate per l'atteggiamento irriguardoso nei confronti di Manganiello.

Quali e quante partite può saltare?

L'attaccante sudamericano sicuramente non ci sarà domenica prossima in occasione della trasferta di Udine. E rischia grosso anche in previsione del derby col Milan in calendario tra due settimane. Se i turni di squalifica arriveranno a tre, allora Lautaro Martinez mancherà anche in concomitanza della sfida delicatissima all'Olimpico contro la Lazio.