Un attaccante italiano nella top 5 dei calciatori più giovani che in Europa hanno segnato almeno 7 gol. E' Patrick Cutrone del Milan, che di recente ha ricevuto anche la bellissima notizia della convocazione in Nazionale a suggello di un avvio di stagione di ottimo livello. Guardando all'età anagrafica e ai gol in rapporto al numero di presenze, la punta rossonera – fino all'anno scorso nella Primavera – è seconda in graduatoria alle spalle di Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain: l'italiano è nato a gennaio del 2018, il francese a dicembre dello stesso anno. Quest'ultimo ha visto schizzare il proprio valore di mercato alle stelle abbastanza di recente (180 milioni), quanto al bomber rossonero è giunto a ‘costo zero', ha margini di crescita economica molto ampi e vincolati anche al futuro del club tanto in Italia come in Europa.

Patrick e Kylian, quando il gol vale oro. Cutrone secondo ma, senza essere tacciati di pregiudizio, meriterebbe di essere in cima alla graduatoria considerata la differenza palese, sia dal punto di vista tecnico sia agonistico, che c'è tra la Serie A e la Ligue 1 transalpina. Chiedete alla Juventus – squadra attrezzata – cosa significa andare a giocare sul campo della Spal, faticare per 90 minuti, rischiare grosso e tornare a casa con uno 0-0 che è oro colato.

Altro particolare a favore del milanista: è in questa stagione che è riuscito a mettersi in evidenza, approfittando della fiducia concessagli prima da Montella e in seguito confermatagli da Gattuso

non è partito titolare secondo le scelte iniziali (Kalinic e Silva erano davanti a lui) scandite dagli investimenti fatti dalla società in sede di mercato

non ha alle spalle l'esperienza acquisita nelle Coppe né la ‘pazienza' che può esserci in una società come il Monaco dove la pressione dell'ambiente è nettamente inferiore rispetto alla realtà italiana.

La classifica. Tredici le reti di Mbappé, 7 quelle di Cutrone. A chiudere il podio dei golden boy ci sono l'attaccante giamaicano del Leverkusen, Leon Bailey (classe 1997, 23 presenze e 9 gol), Mikel Oyarzabal (classe 1997, 26 presenze e 7 gol con la Real Sociedad), Gabriel Jesus (classe 1997, 21 presenze e 8 gol con il Manchester City).