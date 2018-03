Da Siviglia Vincenzo Montella esprime tutta la sua gioia per la prima convocazione in nazionale di Patrick Cutrone, giovane attaccante del Milan che in pochi mesi è passato dalla primavera rossonera alla titolarità assoluta nella squadra guidata da Gattuso e ora potrebbe esordire in nazionale contro l’Argentina o l’Inghilterra. Il ventenne centravanti è stato valorizzato dall’allenatore campano che la scorsa estate ha portato il ragazzo in ritiro e lo ha lanciato in prima squadra

Sono felicissimo della sua convocazione, quasi fosse stata la mia, lo sento come una mia creatura. L’ho fatto debuttare ho visto sin dall’inizio la sua fame, abbiamo lavorato molto su di lui. Quello che lo contraddistingue di più è la voglia di migliorarsi in ogni singolo minuto di allenamento, questo lo porterà lontano, può essere il futuro della Nazionale.

Montella e il Milan

Con il Siviglia è in finale di Coppa del Re, negli ottavi di Champions ha eliminato il Manchester United ma in campionato Montella ha perso troppe partite. Guardando indietro, nell’intervista rilasciata a ‘Radio Anch’io lo Sport’ l’allenatore ha parlato anche del Milan e ha spiegato perché secondo lui i risultati sono stati molto deludenti nella prima metà della stagione

Siamo pagati anche per essere il capro espiatorio. Credo di aver fatto il meglio possibile. Ho fatto degli errori, ma c’erano anche 10 giocatori nuovi, molti dei quali alla prima esperienza in Italia e la quasi totalità non aveva mai giocato in Champions. Ci voleva un periodo di adattamento, nessuna squadra può essere vincente o ottenere risultati subito, specie se nessuno dei suoi giocatori ha vinto qualcosa. Bisognava aspettare, ma ce lo dicevano con i dirigenti nelle prime settimane. Sono giocatori forti e miglioreranno, ma escluso Bonucci nessuno aveva giocato in squadra così prestigiose come il Milan.

Cutrone protagonista a tutto campo contro il Chievo

Ancora un gol con la maglia rossonera per Patrick Cutrone, che contro il Chievo ha realizzato il gol del momentaneo 2-2. Il giovane attaccante con una zampata supera Sorrentino e festeggia, ma il guardalinee sbandiera. L’arbitro ha dei dubbi, chiede il VAR che scioglie i dubbi, il gol è buono. Quando l’arbitro gli assegna il gol il baby bomber scatta rapidissimo verso l’area del Chievo nell’intento di riprendersi il pallone, Sorrentino lo calcia stizzito, lui lo manda a quel paese, Cutrone corre va a recuperare il pallone e lo mette al centro del campo. Atteggiamento da campione, poco dopo segnerà anche André Silva.