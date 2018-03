Prima il suo settimo gol in campionato, poi la convocazione nella Nazionale maggiore. Il "magic moment" di Patrick Cutrone continua a far parlare, e lo farà ancor di più nei prossimi giorni quando il Milan farà firmare al 20enne di Como il rinnovo contrattuale. Secondo quanto ha riportato Sky Sport, l'entourage dell'attaccante e la dirigenza rossonera avrebbero trovato l'accordo per il prolungamento di Cutrone.

Entrato nel settore giovanile a 8 anni e rimasto a Milanello per volontà di Vincenzo Montella (che si mise di traverso, bloccando il suo prestito al Crotone), il giocatore classe '98 firmerà dunque fino al 2023 con un ingaggio da 1,1 milioni di euro a stagione. Una soddisfazione aggiuntiva per il "velenoso" bomber di Rino Gattuso che, grazie ai suoi 15 gol in 38 presenze ufficiali, è riuscito ad arrivare anche in Nazionale maggiore.

L'affetto di Di Biagio e Chiesa

Il suo arrivo a Coverciano ha coinvolto tutti. Da Bonucci, che in rossonero gli fa da chioccia, fino a Gigi Di Biagio. Il commissario tecnico azzurro, davanti alla stampa, ha così spiegato la convocazione del milanista: "L'ho chiamato per le sue prestazioni, il suo entusiasmo, per il fatto che è qui dall’Under 15 e che sa già cosa vogliamo. E poi, ovviamente, per i gol…che non guastano mai".

Contento per il suo arrivo al centro sportivo della Nazionale, anche l'altro "baby" che Di Biagio ha voluto con sé per le due amichevoli con Argentina e Inghilterra: Federico Chiesa. Per le due gare con Messi e gli inglesi, in programma il 23 e il 27 e marzo, il talento viola potrebbe nuovamente far coppia con Cutrone come già fatto in occasione delle ultime uscite dell'Under 21. "Patrick ha un grande futuro davanti a sè – ha spiegato in conferenza stampa il giocatore viola – Ha voglia e lavora sodo. Sta dimostrando tutto il suo valore".