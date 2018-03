Quindici gol in stagione, sette in Serie A (l'ultimo segnato domenica scorsa nella rimonta a San Siro con il Chievo). Patrick Cutrone è la rivelazione del Milan e della Serie A: in pochi avrebbero scommesso su di lui che, catapultato in prima squadra dalla Primavera, sembrava destinato a un ruolo di comprimario rispetto a Kalinic e André Silva (costati entrambi 63 milioni). Invece, il ragazzo svezzato da Montella li ha relegati nel cono d'ombra: il croato può essere ceduto a fine stagione, il portoghese ha dato segnali di risveglio di recente e ha qualche chance in più di restare. La convocazione in Nazionale è la ciliegina sulla torta di quanto mostrato finora.

Io bandiera del nuovo Milan? Adesso non penso troppo avanti, questo è un punto di partenza – ha ammesso in conferenza stampa a Coverciano -. Intanto ringrazio Gattuso, che mi sta trasmettendo la sua grinta, la sua voglia di dare sempre tutto in campo. Per me essere qui è un sogno, non ho paura, non ne ho mai avuta, questa è un'opportunità e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi.

Assieme a Federico Chiesa è una delle novità nelle convocazioni che il ct Di Biagio ha scelto in vista della doppia amichevole ravvicinata con Argentina e Inghilterra. L'esordio in Azzurro è un sogno d vivere a occhi aperti.

Non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto già adesso – ha aggiunto Cutrone – so che il rischio potrebbe essere quello di andare fuori di testa, ma posso contare sull'aiuto dei miei genitori e degli allenatori che ho avuto finora e che mi hanno fatto lavorare tanto.

Venerdì prossimo avrà l'opportunità di vedere da vicino campioni finora ammirati solo in televisione oppure nei videogiochi… Cutrone fa un sorriso e concede una battuta scherzosa a margine della conferenza stampa di Coverciano.