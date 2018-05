La finale di Kiev Real Madrid-Liverpool chiuderà l'edizione 2017/2018 della Champions League. Nel frattempo è già tempo di bilanci e di riconoscimenti per i calciatori impegnati nella massima competizione continentale. A tal proposito l'Uefa ha deciso di stilare la classifica dei 10 calciatori più veloci del prestigioso trofeo europeo, in cui non mancano le sorprese. Dominio da parte dei rappresentanti della Premier League e in particolare dei finalisti del Liverpool, in una graduatoria in cui sono presenti anche due stelle della Serie A e in particolare di Juventus e Roma.

Salah calciatore più veloce della Champions League 2017/2018. Ronaldo e Messi assenti dalla top 10

A dominare la classifica dei calciatori più veloci dell'ultima Champions League c'è Mohamed Salah. Non è una sorpresa la presenza dell'egiziano, lo scatto del quale è proverbiale. La stella del Liverpool ha una velocità massima di 33.8 chilometri orari, e spera di sfruttare questa dote nella finale Champions contro il Real, una serata in cui potrebbe anche giocarsi il Pallone d'Oro al cospetto del solito Cristiano Ronaldo. Ronaldo che insieme al suo storico avversario numero 1 Messi è assente in questa top 10. Podio tutto inglese con il secondo giocatore più veloce della Champions che è Marcus Rashford dello United con 33.5 km/h, davanti all'esterno del City Kyle Walker con 33.3 km/h. A pari merito con quest'ultimo il francesino del Barça Ousmane Dembélé.

Nella top 10 dei calciatori più veloci della Champions, anche Manolas e Chiellini

Alle loro spalle ecco il primo "italiano", ovvero il difensore della Roma Kostas Manolas con i suoi 33.1 km/h. Il greco che ha conquistato la vetrina grazie al gol che ha permesso ai giallorossi di completare la remuntada con il Barcellona precede Lukasz Piszczek del Borussia Dortmund, Oxlade Chamberlain e Andy Robertson del Liverpool, l'ex Genoa Rafinha attualmente al Bayern e soprattutto Giorgio Chiellini. Tutti questi calciatori hanno fatto registrare una velocità di 32.6 km/h. Sorprendente soprattutto la presenza del difensore della Juventus che nonostante le primavere dunque si è confermato come uno dei calciatori più veloci d'Europa