Da quando è stato ulteriormente modificato il regolamento il Pallone d’Oro è stato vinto solamente da Cristiano Ronaldo o da Leo Messi, che si sono divisi equamente gli ultimi dieci trofei. Spesso le votazioni sono state contestate, si pensi a quando nel 2010 l’argentino ebbe la meglio su Iniesta campione del mondo. I Mondiali, come gli Europei, sembrano pesare meno rispetto alla Champions e per questo la finale tra Real Madrid e Liverpool potrebbe assegnare anche il Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo o Momo Salah.

Salah vs CR7: Champions e Pallone d’Oro

Al momento i migliori giocatori della stagione sono Salah e CR7. L’ex attaccante della Roma quest’anno è andato molto al di sopra delle migliori aspettative. 43 gol stagionali, 10 in Champions, 31 in Premier League. L’egiziano è stato a lungo leader nella classifica della Scarpa d’Oro, ma lo scorso weekend è stato superato da Messi, il titolo di capocannoniere della Premier League però sembra blindato, Kane è a cinque gol e mancano pochissimi incontri. Cristiano Ronaldo invece nella Liga è partito malissimo, ma nel 2018 ha ripreso la sua marcia. In Champions invece è stato sempre decisivo, eccezion fatta per le semifinali. Gol a raffica e sempre a segno nelle prime 10 gare, la rovesciata alla Juventus la gemma più bella. Insomma un sostanziale pareggio, forse con una lieve prevalenza per Salah.

Neymar, Messi e Griezmann, gli altri candidati

La finale di Champions per questo potrebbe essere decisiva e dare a l’uno o all’altro un vantaggio decisivo. Chi vincerà potrebbe mettere davvero una seria ipoteca sul titolo. Certo c’è il Mondiale che naturalmente avrà dei grandi protagonisti che potrebbero scompaginare i piani di Salah o Ronaldo. Tre potrebbero essere i calciatori che con un grande Mondiale potrebbero far saltare il banco: Neymar, Griezmann e naturalmente Messi. Ma tutti e tre avrebbero bisogno magari di un successo per conquistare il titolo di miglior giocatore della stagione. Neymar è fuori da febbraio, ha segnato tanto ma il Psg ha fatto poca strada in Champions, Greizmann invece sul piatto avrebbe la chance di mettere l’Europa League, mentre Messi con un Mondiale al top potrebbe porre la sua candidatura anche con la vittoria della Scarpa d’Oro.