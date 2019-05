Se ne parla da tempo e la sua futura e probabile introduzione ha già creato malumori e scatenato polemiche. L'Europa del calcio è dunque destinata a cambiar faccia con l'arrivo della Super Champions: l'ormai famoso torneo che prenderà il posto dell'attuale competizione e che coinvolgerà soltanto i club più ricchi del continente. Nonostante le rassicurazioni di Budapest del presidente Uefa Aleksander Ceferin, la riforma pare infatti vicina alla sua approvazione con le prime partite che dovrebbero andare in scena tra cinque anni.

Come riportato dal "Corriere della Sera", il progetto della Super Champions entrerà in vigore dalla stagione 2024/25 quando 32 squadre (divise in quattro gironi da otto) si daranno battaglia per il trofeo. Ben 24 di queste, le prime sei classificate di ogni girone, avranno il posto assicurato nell’edizione successiva mentre altre quattro, grazie a playoff e playout, saliranno o scenderanno dall’Europa League. Con questo sistema saranno dunque soltanto quattro squadre su 32, ad arrivare alla Super Champions tramite il risultato ottenuto nei rispettivi campionati.

Il rischio di Inter e Milan e la rabbia di Gravina

La formula che garantirà l'accesso all'elitario torneo continentale, rischia però di tagliar fuori diverse società di tutta Europa: comprese alcune che hanno scritto pagine indimenticabili con i loro successi in Champions League. Tra queste anche Inter e Milan, che dovranno fare attenzione al piazzamento finale nel campionato 2023-24: l’ultimo che garantirà l’accesso alla competizione grazie alla classifica finale di Serie A.

Una riforma che potrebbe tra l'altro spostare al mercoledì le partite dei vari campionati nazionali, lasciando il weekend per le sfide dei nuovi tirreni di Champions ed Europa League: "Noi siamo però contrari alla costituzione di una Super Champions – ha dichiarato pochi giorni fa il presidente federale Gravina – I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli soggetti".