A poche settimane dalla clamorosa entrata in scena di Mediapro, il calcio italiano è destinato a cambiare ancora una volta padrone. Dopo l'acquisizione dei diritti televisivi del prossimo triennio di Serie A, la società spagnola passa infatti nelle mani del fondo cinese Orient Hontai Capital che, secondo la stampa iberica, ha firmato davanti al notaio l’acquisto del 54,5% di Immagina: la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di Mediapro e Globomedia, controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet che continueranno a gestirla anche sotto la proprietà cinese.

Come riferito dai media spagnoli, le quote che il fondo cinese avrebbe acquistato sarebbero quelle attualmente in mano dell'imprenditore Juan Abello, del gruppo messicano Televisa e del cofondatore Gerard Romy. Mediapro, che nel 2016 ha fatturato 1,536 miliardi di euro (+1,7%) con un utile di 162 milioni (+24,6%), ha già in mano i diritti televisivi della Champions League ed è pronta a mettere le mai anche su quelli del calcio spagnolo.

Chi è l'Orient Hontai Capital.

Nata nel 2014, l'Orient Hontai Capital fa capo alla Orient Securities: una banca di investimenti fondata nel 1998 e quotata sulle piazze sia a Shanghai che a Hong Kong. Si tratta di un colosso con 3 mila dipendenti, che ha una capitalizzazione di 10,8 miliardi di euro e controlla asset per 25,5 miliardi di euro e che recentemente ha investito denaro anche per rilevare la società di giochi online Shanda, Diandin Interactive, impresa del settore dei videogiochi, la piattaforma di marketing digitale di AppLovin; e China Mobile Games and Entertainment Group.

Per Orient Hontai Capital, l'acquisizione della maggioranza di Mediapro è un passo importante per entrare nel mondo dei diritti televisivi e della produzione di contenuti audiovideo. Un business che dovrà però ora passare al vaglio del governo cinese che, proprio pochi giorni fa, ha confermato il giro di vite sugli investimento all'estero delle aziende cinesi. Una decisione che sta inoltre penalizzando le proprietà cinesi di Inter e Milan.