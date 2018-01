Tempo di acquisti in Serie A e non solo di calciatori. Se il calciomercato invernale è pronto ad aprire i battenti, c'è anche chi pensa a comprare non delle pedine per rinforzare la propria rosa, ma uno stadio. Si tratta della Sampdoria che presto potrebbe acquisire lo stadio Luigi Ferraris dal Comune di Genova. Una situazione che spingerebbe l'altro club del capoluogo ligure, il Genoa, a diventare affittuario dei blucerchiati per l'utilizzo dell'impianto per le gare interne.

Il Comune di Genova vende lo stadio Ferraris alla Sampdoria.

Come evidenziato da Repubblica Genova dunque il Comune del capoluogo ligure ha deciso di vendere lo stadio Ferraris alla Sampdoria. Un possibile affare da 10 milioni di euro per la società blucerchiata che potrebbe dunque contare su una struttura di proprietà. Un 2018 dunque che si preannuncia ricco di svolte per la Samp, che come annunciato dall'avvocato Romei pochi giorni fa sul canale ufficiale del club presto inaugurerà anche il nuovo centro sportivo.

Nuovo centro sportivo per la Samp.

Queste le parole del legale braccio destro di Romei sul centro sportivo della Samp: "Era fondamentale chiudere il 2017 con una vittoria. Un successo sofferto, ma la soddisfazione è ancora maggiore. Questa stagione è stata positiva. Siamo cresciuti tantissimo, nel 2018 ci dobbiamo consolidare. La squadra ha acquisito la giusta mentalità, adesso i ragazzi dovranno dimostrare di essere all'altezza di quello che è stato fatto. Il nuovo centro sportivo sarà il nostro fiore all'occhiello, è stato fortemente voluto. Ci sarà l'inaugurazione nel 2018. Adesso manca lo stadio, ci lavoreremo nel corso del prossimo anno".

Il Genoa potrebbe pagare l'affitto alla Samp per giocare al Ferraris.

E la questione stadio potrebbe essere risolta dunque in tempi brevi, con l'acquisizione della struttura dal Comune di Genova. In caso di fumata bianca, il Genoa sarebbe costretto in futuro a diventare affittuario della Samp per le sue partite interne, fino alla costruzione di uno stadio nuovo di proprietà rossoblu. Il presidente sampdoriano Ferrero ha comunque provato a coinvolgere anche Preziosi, numero uno del Genoa, nell'acquisto dello stadio senza però fortuna.