Dopo il selfie con l'allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, Bebe Vio si è tolta la soddisfazione di aggiornare la sua libreria di immagini del telefonino anche con la foto fatta domenica scorsa allo Stadio Olimpico. Cresciuta sotto l'ala protettrice del papà interista, ma da sempre grande tifosa romanista, la star mondiale della scherma paralimpica ha infatti incrociato Radja Nainggolan a margine del big match della 14esima giornata di Serie A.

Un incontro divertente, nel quale la campionessa mondiale ed europea in carica ha salutato con affetto l'ex centrocampista giallorosso attraverso l'immancabile scatto (realizzato mentre stava sorseggiando una "birretta") e una dedica particolare scritta sul suo profilo Instagram: "Ci manchi campione".

L'amicizia con Francesco Totti

Una fede, quella giallorossa, che Bebe aveva in passato già confermato senza alcun problema: "Mio padre è l’unico interista della famiglia – aveva spiegato tempo fa – Ha provato anche a trasmettermi la passione nerazzurra dopo non esserci riuscito col mio fratello maggiore, ma io sono una gran tifosa della Roma come tutto il resto della famiglia". La fotografia con il centrocampista belga, non è tra l'altro l'unica della collezione giallorossa dell'atleta italiana: immortalata in un affettuoso abbraccio, nell'aprile scorso, all'ex capitano giallorosso.

Il rapporto con Francesco Totti è infatti sempre stato speciale per Bebe Vio, come dimostrò l'intervento telefonico (a sorpresa) dell'ex bandiera romanista nella trasmissione televisiva di Bebe "La vita è una figata" andata in onda su Rai Uno: "Hai ragione tu Bebe, la vita è una figata – dichiarò nell'intervento il ‘Pupone' – Molto. Ma tu lo sai più di me, nella vita bisogna sempre ridere. Organizziamo presto una cena, ciao principessa".