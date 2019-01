Buone notizie per Karius, lo sfortunato protagonista con la maglia del Liverpool nella finale di Champions League persa malamente contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Dopo le clamorose "papere" che costarono la Coppa ai reds e un 2018 da dimenticare, il nuovo anno sembra aprirsi all'insegna dell'amore e della felicità. Il portiere tedesco del Besiktas, Loris Karius è tornato a far parlare di sè. Non per qualche parata determinante in campo ma perché ha ufficialmente iniziato una nuova storia sentimentale con la bellissima modella e attrice Sophia Thomalla.

La storia d'amore è stata ‘sdoganata' ovviamente via social network con i giornali e i rotocalchi di gossip che non si sono fatti pregare per raccontare l'ultima conquista di Karius, il portiere tedesco che oggi gioca in Turchia, nel Besiktas. La stessa squadra in cui milita anche Adem Ljajić, ex Fiorentina, Roma e Inter, che ha appena concluso la sua personale storia sentimentale con un'altra bellissima, Sofija Milosevic.

Amori che vanno e vengono, storie che si concludono e altre che nascono. All'insegna ovviamente del pallone, di calciatori famosi e bellissime ragazze. Così, anche per il biondo e tatuato ex Liverpool, il 2019 sembra promettere bene. In attesa dei risultati in campo con la società turca che lo ha rilevato dal Liverpool all'indomani di una avventura inglese finita nel peggiore dei modi, la vita personale e amorosa sembra sorridere a Loris: le sue foto con la splendida Sophia, impazzano già sul web dove appaiono affiatati e innamoratissimi.

Lei, che di professione è modella con qualche trascorso da attrice, 29 anni, è tedesca come il portiere. Di Berlino, per la precisione ed è anche una grande appassionata di tatuaggi, che sfoggia con orgoglio nei suoi scatti. Uguale passione che ha Karius, super tatuato.