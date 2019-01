Probabilmente non sarà uno degli amori "indivisibili" che Antonello Venditti cantava, quelli che "fanno giri immensi e poi ritornano". Tra Adem Ljajić e la bellissima modella Sofija Milosevic sembra che la relazione sia giunta al definitivo capolinea. Così raccontano le copertine patinate dei tabloid di gossip soprattutto dell'Est europeo dove l'ex Fiorentina, Roma, Inter e Torino gioca (in Turchia) e dove la bionda Sofija lavora (Serbia).

Una storia d'amore che è durata più di tre anni e che è sbocciata in Italia, mentre Ljajić si impegnava a trovare uno spazio importante nel nostro calcio in cui è arrivato giovanissimo e ha vestito diverse maglie, con alterne fortune. Adesso però, mentre sta cercando l'equilibrio professionale altrove, nel Besiktas (in prestito dal Torino) il giocatore e la modella avrebbero deciso di lasciarsi. Secondo le indiscrezioni rosa, lui avrebbe già una nuova relazione, mentre Sofija avrebbe dichiarato che non ne vorrebbe più sapere di fidanzati calciatori.

Morning🙂🙃 A post shared by SOFIA (@sofijamilo) on Jan 29, 2019 at 11:19pm PST

Chi è la bionda Sofija Milosevic

Quello di Sofija Milosevic è un nome assai noto a tutti gli appassionati di moda e gossip. Non a caso, non appena si è diffusa la notizia del suo ritorno ad essere single, i suoi tanti scatti sul profilo ufficiale Instagram (seguito da oltre 400 mila follower) stanno spopolando con i suoi seguaci che commentano e mettono like alle sue istantanee da capogiro. Il tutto avvalorato dalle sue ultime dichiarazioni in merito: "Avere un altro calciatore come fidanzato? Basta, sono troppi".

Ljajić, il Besiktas e il prestito del Torino

Intanto, Adem Ljajić sembra avere già una nuova relazione sentimentale mentre il suo presente in Turchia appare a termine. L'attaccante serbo è arrivato al Besiktas (15 partite 2 gol) tramite il prestito effettuato dal Torino che ne detiene ancora il cartellino, ma appare difficile che il club di Istanbul eserciterà il riscatto a fine stagione pari a 6,5 milioni di euro.