Le parole dell'ex arbitro Piero Ceccarini a Premium Sport hanno alzato il consueto polverone ogni volta che si torna a parlare di quel famoso contatto tra Mark Iuliano e Ronaldo in Juventus-Inter del campionato 1997/1998. Non è tardata ad arrivare la risposta di Gigi Simoni, che all'epoca era tecnico dell'Inter. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l'ex allenatore di Cremonese, Napoli, Inter e tante altre squadre non ha risparmiato parole molto dure nei confronti dell'ex arbitro livornese:

L’intervista di Ceccarini è una comica, siamo nel mondo dei sogni. Menomale che ha smesso questo arbitro, poteva fare altri danni. È irriverente, non ha la saggezza di chiudere la bocca, non ha il buon senso di chiudere questo discorso, non ho parole. Ha un bel coraggio. Il mondo intero conosce la verità, anche tanti juventini che mi incontrano lo ammettono. L’ho incontrato l’altra sera e l’ho salutato per educazione. Senza parole. Meglio se sta zitto.

Ronaldo e Iuliano: botta e riposta

Ogni volta che si riapre il capitolo su quel benedetto scudetto '97/'98 le polemiche sono infinte ma questa volta sono stai proprio i protagonisti a ritornare sull'accaduto: prima è stato il brasiliano, entrato nella Hall of Fame dell’Inter, che ha parlato del campionato 1997-1998 dicendo "Meritavamo più vittorie, ma combattemmo contro un sistema corrotto" e poi l'ex difensore della Juventus che ha rispedito al mittente le accuse e ha affermato: "Il sistema non era corrotto. Quello su Ronaldo non era fallo".

Moratti e il VAR: Sul contatto Ronaldo-Iuliano sarebbe servito

Lo scorso settembre a Coverciano l’ex presidente nerazzurro ha ritirato il premio Nereo Rocco e ha risposto alle domande sull'introduzione della tecnologia in campo e, manco a dirlo, ha tirato ancora una volta in ballo il famoso episodio del 1998. Insomma, qualsiasi situazione è buona per parlare del contrasto tra Iuliano e Ronaldo.