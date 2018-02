Dopo il rocambolesco pareggio contro il Tottenham, Gonzalo Higuain si era scagliato sui social contro i suoi detrattori. A questi ultimi non era bastata la doppietta del Pipita: dito puntato contro l'occasione del tris sciupata, e il rigore fallito dal Pipita. Ecco allora lo sfogo su Instagram diretto ai tifosi che dal "divano" si erano avventati contro di lui e contro la Juve mettendo nel mirino la prestazione dai due volti. Ecco che sempre a mezzo social è arrivata la precisazione dello stesso bomber bianconero.

Higuain perde la pazienza sui social.

"Facile parlare dopo la partita da un divano o da una sedia… fino al 2-0 era tutto perfetto, dopo il 2-2 cambia il giudizio velocemente. A noi non interessa questa voce. Andiamo a Londra a prendere questa qualificazione. Un abbraccio a tutti quelli che vogliono veramente il bene della Juventus”. Parole forti, le prime affidate a Instagram dal Pipita dopo il 2-2 casalingo contro il Tottenham che avevano fatto molto rumore.

La precisazione del Pipita, sì alle critiche ma solo a quelle costruttive.

Un post non contro le critiche ma contro gli attacchi tutt’altro che costruttivi e destinati solo ad offendere per il giocatore che è tornato sulle sue parole con un nuovo post. Foto di esultanza in bianconero e precisazione intorno alle critiche incassate: "Andiamo sempre avanti… ascoltando sempre le critica costruttiva no distruttiva.. grazie a tutti per tanti messaggi di affetto.. buona giornata a tutti"

Straordinari per Higuain, in campo contro il Toro.

Archiviata la parentesi Champions è tempo di concentrarsi sul campionato per la Juventus e per il delicato confronto con il Torino. Straordinari per Higuain che sarà ancora in campo nelle vesti di terminale offensivo nel 4-3-3 di Allegri. Dybala, rientrato dopo l'infortunio, si accomoderà in panchina pronto a giocare uno spezzone di partita. E chissà che in futuro Allegri non opti per il 4-3-1-2 con la Joya alle spalle del tandem del Pipita e di Mandzukic. Una soluzione che potrebbe giovare proprio al numero 9 argentino che potrebbe godere di maggiore supporto e della vicinanza di un'altra punta.