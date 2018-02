Una doppietta segnata in nove minuti. Due gol sbagliati: il primo su azione, il secondo dal dischetto. Nella serata di Champions croce e delizia della Juventus è stato Gonzalo Higuain. Letale come il morso di un cobra, ha trafitto il Tottenham e lo ha messo in ginocchio senza riuscire a vibrare ferale, quello che avrebbe messo al sicuro la partita e il risultato in cassaforte in previsione del ritorno a Wembley. Il 2-2 maturato a Torino obbliga i bianconeri a vincere a Londra con almeno 1 gol di scarto oppure pareggiare con più reti rispetto a martedì sera (dal 3-3 in poi) così da sfruttare il peso delle marcature realizzate in trasferta.

Nel bene e nel male l'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti dei primi 90 minuti con gli Spurs. Le ambizioni di Coppa – personali e di tutto l'ambiente bianconero – sono andate a infrangersi sulla traversa della porta difesa da Lloris. E il Pipita è finito nel mirino della critica per gli errori commessi che potrebbero rivelarsi fatali. Il giorno dopo la partita la punta sudamericana s'è sfogata su Instagram postando un messaggio rivolto a tutti i detrattori.

Facile parlare dopo la partita da un divano o da una sedia… fino al 2-0 era tutto perfetto, dopo il 2-2 cambia il giudizio velocemente. A noi non interessa questa voce – sono le parole dell'argentino che pubblica una foto mentre i compagni esultano accanto a lui dopo uno dei suoi gol -. Andiamo a Londra a prendere questa qualificazione. Un abbraccio a tutti quelli che vogliono veramente il bene della Juventus.

Al ritorno sarà una battaglia da giocare tutti insieme, di quelle che piacciono a noi! #finoallafine #ucl #together #insieme #juntos". Paulo Dybala incoraggia l'ambiente bianconero su Twitter. Il numero 10 argentino guarda con grinta al match di ritorn in programma a Wembley il 7 marzo. L'attaccante è già tornato ad allenarsi con la squadra.