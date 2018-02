La Joya è pronta per tornare a brillare. Dopo poco più di un mese di assenza la Juventus ha ritrovato Paulo Dybala. Il numero 10 argentino ha recuperato dall'infortunio muscolare incassato all'Epifania ed è tornato a completa disposizione di Massimiliano Allegri. Un Allegri che sembra intenzionato a non schierarlo dal 1′ in vista del delicato derby contro il Torino, concedendogli uno spezzone di partita. In attesa di rivedere in campo l'ex Palermo è grande la curiosità anche intorno alla sua collocazione tattica: l'allenatore bianconero potrebbe schierarlo nelle vesti di trequartista, alle spalle di una coppia di attaccanti di ruolo, ovvero Mandzukic e Higuain.

Dybala recuperato dall'infortunio, in panchina contro il Torino.

L'infortunio fa ormai parte del passato per Paulo Dybala. Il numero 10 si allena regolarmente con i compagni e sarà a disposizione per la prossima sfida di Serie A, ovvero il caldissimo derby contro il Torino, valido per la 25a giornata. A meno di clamorosi colpi di scena, l'argentino si accomoderà in panchina non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe. Massimiliano Allegri che ha a disposizione tutti i suoi giocatori offensivi, ovvero Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic (che ha recuperato dal problema all'anca) e Higuain potrebbe concedere alla Joya uno spezzone di partita, inserendolo nella ripresa. Per lui chance da titolare contro Atalanta in Coppa Italia e nel ritorno degli ottavi di Champions con il Tottenham.

Dybala in futuro potrebbe giocare come trequartista.

Con il rientro di Dybala bisognerà capire quale sarà la collocazione tattica dell'argentino che non ha mai gradito fino in fondo il 4-3-3. Allegri anche alla luce dell'ultima deludente prestazione contro il Tottenham potrebbe decidere di optare per un 4-3-1-2 con Dybala arretrato nelle vesti di trequartista alle spalle dei due attaccanti Mandzukic e Higuain. In questo caso Bernardeschi e Douglas Costa si accomoderebbero in panchina, con la Juve che potrebbe contare su queste frecce a gara in corso.

Dybala, trequartista nel 4-3-1-2. I pro e i contro per la Juve.

Anche in passato Dybala ha giocato in questa posizione a ridosso delle punte. Un ruolo che lo allontana dalla porta, ma gli concede grande libertà di movimento e di svariare su tutto il fronte dell'attacco. Tra i pro del 4-3-1-2 c'è sicuramente il fatto di poter contare su due bomber di ruolo ovvero Mandzukic (che potrebbe tornare a giocare nella posizione che predilige) e Higuain, per una situazione che gioverebbe a entrambi. Anche il centrocampo, potrebbe essere più folto, soprattutto se dovesse rientrare in tempi brevi Matuidi che sarebbe schierato con Pjanic e Khedira. Tra i contro c'è l'esclusione di Bernardeschi e Douglas Costa che dovrebbero accomodarsi in panchina: una situazione che rappresenterebbe una regressione allo status di inizio stagione.