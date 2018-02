Il 2-2 con il Tottenham ha fatto arrabbiare moltissimo il tecnico della Juventus Allegri, a cui non sono andate giù tante critiche. I bianconeri a Wembley hanno la possibilità di ottenere la qualificazione, ma prima del return match degli ottavi di Champions saranno impegnati moltissimo, e mai come questa volta l’allenatore sarà felice di riaccogliere una serie di giocatori infortunati che sembrano sulla via del recupero, che potranno far rifiatare quelli che stanno giocando di più e che potranno dare, il solito, grande contributo. Scalpita Dybala.

Gli infortunati della Juventus verso il recupero

Nella seduta odierna d’allenamento hanno lavorato con la squadra: Dybala, Mandzukic, Khedira e Howedes, sfortunatissimo e in campo solo una volta finora quest’anno. Il recupero dell’argentino prosegue e l’obiettivo è quello di averlo in forma per la gara di Wembley. Mandzukic e Khedira sono usciti malconci dal match con il Tottenham, ma entrambi sembrano nuovamente in forma. L’attaccante ha smaltito la botta subita, mentre il centrocampista aveva accusato dei problemi muscolari e aveva lasciato il campo. I due attaccanti e l’ex Real dovrebbero essere disponibili per il derby. Situazione molto diversa per Matuidi e Cuadrado, che invece proseguono nel rispettivo programma di recupero. Il francese è più avanti del colombiano, ma difficilmente tornerà a disposizione prima della fine del mese.

La Juve per il derby con il Torino

Tanti infortunati, appena diciassette giocatori disponibili contro il Tottenham (escludendo il giovane Muratore e il terzo portiere) e poche chance di turnover per Allegri che contro il Torino dovrebbe riproporre il 4-3-3. Marchisio, che spesso è stato decisivo nei derby, partirà dal primo minuto. Probabile esclusione per Bernardeschi. Da valutare le condizioni anche di Lichsteiner.

Il calendario della Juventus fino al Tottenham

Nell’attesa di recuperare il maggior numero di uomini Allegri e i suoi continueranno a giocare tanto e su tre fronti, rincorrendo il Napoli in campionato e attendendo la partita di Champions. Domenica all’ora di pranzo ci sarà il match con il Torino, reduce da una serie di sconfitte nei derby. La Juventus poi affronterà per due volte in tre giorni l’Atalanta, sempre in casa, prima in campionato e poi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Mentre sabato 3 marzo i bianconeri giocheranno contro la Lazio, il mercoledì seguente ci sarà di nuovo il Tottenham per la Juventus.