L'allerta meteo è in parte rientrata e Genoa-Milan non dovrebbe subire particolari problemi. Lo ha comunicato l'Arpal, l'ente meteo della Regione Liguria, che ha declassato i forti temporali che stanno per abbattersi su Genova. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta gialla (la seconda in una scala di pericolosità da uno a quattro) e non rossa, come si temeva nei giorni scorsi.

Nelle prossime ore piogge sparse, rovesci, forti temporali con venti fino a 50-60 km/h, dovrebbero dunque colpire il capoluogo ligure e continuare con la stessa insensità anche nella giornata del match tra la squadra di Ballardini e quella di Gattuso. Scongiurato il rischio della cancellazione, a questo punto bisognerà soltanto vedere come reagirà il terreno dello stadio genovese: pronto ad essere coperto con i teloni anti pioggia.

Il precedente di Sampdoria-Roma

La situazione meteorologica sarà ovviamente tenuta sotto controllo nelle prossime ore, ma al momento il fischio d'inizio del match è regolarmente fissato alle ore 18. Un'eventuale rinvio di Genoa-Milan, sarebbe un bel problema per il nostro campionato. Il calendario è infatti già saturo per il rinvio della 27esima giornata: giornata che avrebbe previsto il derby di Milano, ad oggi ancora senza una data per il suo recupero.

Per la città della Lanterna, i disagi dovuti alla pioggia non sono purtroppo una novità. Le forti perturbazioni hanno già fermato il nostro massimo campionato in diverse occasioni. L'ultima in ordine di tempo è stata la terza giornata dello scorso settembre, quando Sampdoria e Roma non poterono scendere in campo per l'allerta di colore arancione. Nonostante il tempo incerto, saranno comunque oltre ventimila i tifosi che si sposteranno verso Marassi per la partita della 28esima di Serie A. I tifosi rossoblù sono pronti a spingere il Grifone, da Milano arriveranno invece molti ultrà rossoneri.