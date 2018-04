Sulla bocca di tutti i tifosi, non soltanto quelli bianconeri e azzurri, Juventus-Napoli sta catalizzando l'attenzione di tutti gli sportivi italiani. Dopo anni di dominio incontrastato della vecchia signora, in questo campionato la squadra di Sarri ha infatti dimostrato di potersela giocare quasi alla pari e di volerci provare fino in fondo. Definita la madre di tutte le battaglie, la partitissima dell'Allianz Stadium non sarà però la sfida tra le due squadre italiane più preziose.

Come riportato da "Transfermarkt", il primato appartiene infatti alla recente gara tra i bianconeri e il Milan di Gattuso giocata a Torino. Lo scorso 31 marzo, sul terreno dello Stadium, sono infatti scesi in campo giocatori dal valore complessivo di 625,50 milioni di euro: 66,50 mln in meno rispetto a Inter-Napoli dell'11 marzo e 75 rispetto a Napoli-Juventus del primo dicembre scorso.

Il record del "Clasico" spagnolo

Il valore di mercato di ogni singolo giocatore, oltre a garantire qualità alla squadra, ha evidentemente influenzato questa particolare lista stilata da Transfermarkt. Un elenco che ovviamente comprende anche molte altre partite, quasi tutte giocate dalle principali big del nostro campionato: Juventus, Napoli, Inter, Milan, Lazio e Roma. L'analisi fatta dimostra inoltre quanto sia cresciuto il valore di ogni singola rosa nel corso degli anni, nonostante la crisi che da diverse stagioni sta complicando i piani delle società del nostro calcio.

Anche negli altri campionati europei, sono le squadre più importanti a fare la voce grossa. In Bundesliga tra le partite più preziose, c'è senza dubbio il duello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund che, nel novembre del 2017, vide in campo giocatori dal valore complessivo di 625 milioni di euro. Il punto più alto, dal punto di vista economico, si toccò invece nel "Clasico" del dicembre scorso quando calcolando il valore di Real Madrid e Barcellona si arrivò all'incredibile cifra di 968 milioni.