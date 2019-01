Il Manchester City ha battuto per 2-1 il Liverpool nel big match di Premier League, una gara che ha rimesso in discussione il titolo e rallentato la marcia dei Reds in vetta alla classifica. Eroi di giornata sono stati il ‘Kun' Aguero (autore del momentaneo vantaggio) e Leroy Sané (sua la rete del successo dopo il pareggio di Firmino), le ‘due torri' che hanno permesso a Pep Guardiola di dare scacco a Jurgen Klopp. Tutto molto bello ma tra gli highlights della sfida ce n'è uno racconta di un intervento difensivo importante quanto un gol. Anzi, quanto un ‘non gol' per 11 milimetri… mutuando dal gergo della moviola l'espressione per definire quanto accaduto nella fase più calda della gara.

Il miracolo di Stones, salvataggio sulla linea

Manchester City e Liverpool partono subito forte. Non è partita per deboli di cuore e ogni affondo può essere un attentato alle coronarie. Quelle dei tifosi Citizens vengono sollecitate pericolosamente intorno al 20° quando il punteggio è ancora sullo 0-0. Salah innesca Mané in profondità, avviene tutto in una frazione di secondi: dal passaggio calibrato alla deviazione del senegalese è questione di attimi, con il tocco dell'attaccante dei Reds che si rivela fatale per Ederson in uscita. Il portiere è battuto ma lo salva il palo con la palla che rimbalza in area di rigore. Stones interviene e prova a rinviare ma calcia con troppa foga e centra l'estremo difensore, rischiando la più clamorosa e beffarda delle autoreti. Disperato, il difensore non si perde d'animo e si fionda sulla sfera che rotola verso la linea di porta, riuscendo a calciarla lontano.

Il replay dell'azione nello spogliatoio, Stones esulta

Il salvataggio di Stones quasi sulla linea è stato uno degli eventi chiave del big match. Il calciatore, incredulo, ha voluto rivederlo nello spogliatoio dopo la partita. E così sul canale Twitter ufficiale del Manchester City è stato pubblicato un video in cui si vedono davanti alla tv sia il portiere, Ederson, sia l'ex centrale dei Toffees che riavvolgono il nastro e, al momento dell'episodio clou, esultano come in occasione di un gol.