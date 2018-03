Nonostante il Barcellona del rivale Leo Messi sia lontano anni luce, Cristiano Ronaldo continua nella sua battaglia personale contro i portieri della Liga spagnola: maltrattati ogni maledetto weekend dalle giocate vincenti del Pallone d'Oro madridista. Mai sazio, il talento di Zidane lo ha dunque rifatto anche nell'anticipo serale della ventisettesima giornata.

Il primo gol nella Liga.

Con la doppietta messa a segno nel match con il Getafe, il portoghese ha raggiunto l'ennesimo record spagnolo: 301 reti nel campionato iberico, nella serata della sua presenza numero 286 con la maglia dei "Blancos". Una piacevole abitudine per il portoghese, che dura dall'agosto del 2009 quando Daniel Aranzubia (l'allora portiere del Deportivo La Coruña) raccolse nella sua rete il primo centro nella Liga del fenomeno di Madeira.

Il Psg trema.

A distanza di quasi nove anni, Cristiano Ronaldo non ha dunque perso il gusto di esultare per un gol e aggiornato il suo straordinario score realizzativo. Con quelli segnati al Getafe, CR7 ha raggiunto la stratosferica cifra complessiva di 436 centri in 426 partite con la maglia del Real. Il tutto a pochi giorni dal ritorno in campo in Champions League, per la seconda sfida contro il Paris Saint-Germain. Un biglietto da visita niente male, che il portoghese presenterà agli orfani di Neymar in occasione del "rendez-vous" del Parco dei Principi.

La carezza di Zidane.

Terminale offensivo della famosa "BBC", che nella serata del Bernabeu ha toccato quota 701 reti grazie anche al gol di Gareth Bale, CR7 è riuscito a festeggiare per ben 14 volte nelle ultime otto uscite tra Liga e Champions League: un dettaglio impressionante, che dovrebbe preoccupare Unai Emery. "Non ci sono più parole per descriverlo, quello che sta facendo sul campo è fenomenale – ha dichiarato poche settimane fa Zinedine Zidane – E' il migliore della storia e quello che ha fatto lui non lo ha fatto nessun altro".