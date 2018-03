Il Real Madrid sarà tra le certezze del prossimo mercato estivo. Come ogni anno la Casa Blanca muoverà le proprie pedine e accentrerà su di sè moltissime voci e rumors. Già si discute sul nuovo attaccante che si inserirà nello scacchiere degli attuali campioni d'Europa. Benzema potrebbe partire e al suo posto arrivare un top player dalla caratura internazionale e dal profilo vincente.

Al momento nulla è certo, Florentino Perez ha fatto solamente sapere che è pronto a investire di nuovo molti soldi per rinforzare un club che avrà ancora una volta il punto di riferimento massimo in Cristiano Ronaldo. Poi, tante voci, alcune incontrollate, e tra queste anche le direttive che il portoghese avrebbe direttamente indicato al presidente, facendo una lista di favoriti.

I movimenti di mercato del Real.

Al top dell'elenco figurano due nomi, che sono già trapelati tra le righe con gli esperti di mercato che hanno provato ad anticipare le mosse. Così, sembra che Cristiano Ronaldo abbia deciso quale compagno avere, trattative permettendo: è Robert Lewandowski, bomber polacco del Bayern di Monaco che è favorito sull'attuale attaccante dell'Inghilterra e del Tottenham, Harry Kane.

Perché Ronaldo preferisce Lewandowski.

Kane rappresenta un nuovo corso.

Secondo le informazioni in possesso di "Diario Gol", Cristiano Ronaldo ha un chiaro favorito, ed è Lewandowski, molto probabilmente – dicono i più maliziosi – per questioni di opportunità. Con l'impegno di Harry Kane, infatti, il Real potrebbe probabilmente iniziare una nuova era. L'attaccante degli Spurs ha nove anni in meno di Ronaldo, è nel pieno della forma della sua vita calcistica e ha i migliori anni ancora davanti a sé.

Lewa, pronto ad un ruolo secondario.

Per Lewandowski, che ha ancora un contratto con l'FC Bayern fino al 2021, il passaggio al Real sarebbe stato collegato all'ultimo contratto importante della sua carriera. Ad agosto, celebra il suo trentesimo compleanno e l'approdo in Spagna sarebbe il completamento di un percorso esaltante. Lewandowski non chiederebbe più che un ruolo normale al Real avendo già soddisfatto la propria fama di vittorie con il Bayern: cinque scudetti in Bundesliga e due volte vincitore della Coppa di Germania. Diventerebbe semplicemente un elemento perfetto per integrare ancor più la rosa per un profilo internazionale e d'esperienza.

L'idea di Florentino Perez.

"Diario Gol" scrive che Florentino Perez sta attualmente pensando al contrario, puntando in Premier League. La priorità del presidente del Real sarebbe la star del Chelsea, Eden Hazard proprio al fianco di Kane. Il duo erediterebbe il posto naturale di Gareth Bale e Karim Benzema, ma c'è sempre la mina vagante di Cristiano Ronaldo. Il portoghese quando parla viene spesso ascoltato e assecondato. Se Kane non è gradito, difficilmente lo si vedrà vestire la casacca madridista.