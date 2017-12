Il Sassuolo, il Var e una prestazione incolore. La Roma chiude l'ultima gara dell'anno all'Olimpico con l'amaro in bocca per un pareggio che ne rallenta la marcia nelle prime posizioni. Schick e Dzeko hanno le polveri bagnate, Pellegrini alimenta speranze, Missiroli e la moviola in campo consultata da Orsato strozzano l'urlo in gola ai tifosi giallorossi sia in occasione della rete segnata dal bosniaco sia del raddoppio di Florenzi che sembrava aver spezzato l'incantesimo. Sicché, dopo la Coppa Italia e un'eliminazione che brucia ancora, arriva l'ennesima beffa di dicembre per la squadra di Eusebio Di Francesco a testimonianza del trend negativo. Come se s'incanto si fosse fermato tutto dopo aver superato il girone di Champions che alla vigilia era considerato una montagna insormontabile da scalare.

I due casi da moviola, nulli i gol di Dzeko e Florenzi.

Dopo la sconfitta con la Juventus (Schick sbagliò il gol del pareggio al 94°) non c'è gioia nella Capitale. E se oltre a una prestazione non al top si mette anche la tecnologia a fare le pulci alla Roma allora diventa davvero difficile tenere il passo del Napoli capolista o dei bianconeri di Allegri che hanno mille e una risorse.

Il bosniaco è in fuorigioco.

Il primo caso da moviola fa riferimento al gol annullato a Dzeko. il fuorigioco dell'attaccante bosniaco c'è ed è questione di centimetri, giusta la scelta da parte degli ufficiali di gara di lascia continuare l'azione fino al gol prima della chiamata da parte dell'assistente di linea, successivamente confermata dal Var.

Cengiz Ünder inficia il raddoppio di Florenzi.

Il Var è decisivo anche in relazione al gol annullato a Florenzi. Il centrocampista è in posizione regolare ma a viziare la sua azione e quindi a rende inutile la sua rete è la posizione irregolare di Cengiz Ünder. Il turco è in fuorigioco e inizialmente appare ininfluente nello sviluppo dell'azione ma successivamente interferisce con Missiroli, facendo blocco, e quindi favorendo Florenzi.