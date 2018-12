"E' una vergogna". Succede all'Olimpico. Succede ancora durante una partita della Roma. Però a parlare così questa volta non è Francesco Totti – scandalizzato per la svista clamorosa dell'arbitro in occasione della partita con l'Inter – ma il Genoa che protesta contro l'arbitro Di Bello e il suo collaboratore al Var, Chiffi. L'episodio che ha scatenato le proteste è l'intervento di Florenzi su Pandev al 95°, quando ormai stava per scadere anche il tempo di recupero. Dalle immagini si nota una trattenuta evidente del difensore capitolino con entrambe le braccia e un tocco con la gamba alle spalle della punta macedone.

Secondo il Grifone l'azione di disturbo del calciatore romanista è stata scomposta, fallosa, decisiva impendendo così all'attaccante di intervenire sul pallone. Il direttore di gara, Di Bello, è nei pressi dell'azione ma non interviene – ritenendo ininfluente il contatto – dal Var non segnalano che si tratta di errore evidente considerata la valutazione già fatta dall'arbitro stesso. In precedenza (4° della ripresa) il Var era invece intervenuto a segnalare l'irregolarità della rete segnata da Lazovic. Dopo una verifica fatta dall'arbitro Chiffi, viene segnalato al direttore di gara che Kouamé è in fuorigioco in avvio di azione, circa una ventina di secondi prima che la palla finisca in porta

Var, polemiche e rabbia del presidente Preziosi

A infiammare il dopo partita sono state le parole del presidente del Genoa, Preziosi. Come accaduto a Torino in occasione del derby (spinta di Matuidi su Belotti, trattenuta di Alex Sandro su Zaza), il massimo dirigente del Grifone contesta le decisioni del direttore di gara e più ancora il mancato intervento del Var.