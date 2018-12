Maurizio Sarri continua ad essere fonte d'ispirazione in campo, e non solo. Mentre il suo Chelsea ha conquistato i tifosi, togliendosi la soddisfazione nell'ultimo turno di battere il Manchester City di Guardiola, a Napoli c'è chi non ha mai smesso di pensare a lui, e alle emozioni regalate durante la sua avventura sulla panchina partenopea. A lui è stato dedicato addirittura un gioco da tavola, dal titolo "La Mossa del Comandante", che rischia di andare a ruba tra gli appassionati di calcio, soprattutto nel periodo delle festività natalizie

in foto: https://www.facebook.com/LaMossadelComandante/

La Mossa del Comandante, gioco da tavola dedicato a Maurizio Sarri

Dopo che il rapper vincitore di X-Factor Anastasio gli ha dedicato una canzone, e il riconoscimento del neologismo "Sarrismo", nuovo riconoscimento per Maurizio Sarri. L'allenatore attualmente al Chelsea, ha lasciato un segno indelebile nel Napoli, grazie al gioco espresso dalla sua squadra azzurra capace di contendere lo scudetto alla Juventus nella scorsa annata. Ecco allora che a lui è stato dedicato addirittura un gioco da tavola: "La Mossa del Comandante" nasce dall'idea di due giovani, ovvero Claudio Masulli e Francesco Ferrara "sarristi" convinti.

Come si gioca a La Mossa del Comandante

La Mossa del Comandante, gioco da tavola dedicato a Maurizio Sarri ha regole simili a quelle del Gioco dell'oca. Possono giocare dalle 2 alle 5 persone, e ogni carta fa riferimento ai giocatori del Napoli della gestione Sarri, con tanto di pedine a forma di pallone e speciali carte bonus e malus, dedicate rispettivamente al tecnico toscano, e ad alcune frasi sulla rivalità storica con la Juventus. La curiosità riguarda i punti necessari per la vittoria, ovvero 91, proprio come il bottino raccolto dal Napoli di Sarri nella scorsa annata, record della storia azzurra.

I ricavi della vendita del gioco dedicato a Sarri in beneficenza

Il gioco dedicato a Sarri costa 25 euro. Il ricavato della vendita della Mossa del Comandante sarà devoluto in beneficenza, con il sostegno a diversi progetti sociali. Queste le parole che si leggono sulla pagina facebook ufficiale del gioco: "La Mossa del Comandante ha ricevuto gli ultimi ritocchi ed è in stampa. Le copie non sono infinite, anche se siamo sicuri e speriamo di finirle talmente presto da essere costretti a ristamparlo! Il #sarrismo, lo sappiamo bene, è contagioso. Come prenotarla? Semplicissimo: mandate un messaggio alla nostra pagina facebook o alla mail lamossadelcomandante@gmail.com e vi daremo tutte le informazioni. Infine, ci teniamo a dirvi che l'idea del gioco deriva solo e esclusivamente dalla nostra passione per #napoli e per il #napoli. Siamo giovani tifosi e vogliamo farci e farvi un regalo. Non abbiamo pensato ai soldi e semmai dovessimo trovarci qualcosa in più delle spese, sicuramente lo restituiremo alla città, scegliendo un progetto tra gli innumerevoli che animano le forze sane e vive della nostra stupenda Napoli".