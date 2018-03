Con il passare del tempo aumenta la curiosità per la prima Italia di Gigi Di Biagio, quella che venerdì 23 marzo scenderà in campo alle 20.45 (diretta televisiva su Rai 1) all'Etihad Stadium di Manchester contro l'Argentina in amichevole. Il ct che ha raccolto l'eredità di Ventura, e che è in lizza anche per diventare il selezionatore del futuro, potrebbe optare per delle novità di formazione rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi.

Sopresa nell'Italia anti Argentina, Ogbonna in coppia con Bonucci

La principale sorpresa potrebbe arrivare dalla difesa. Potrebbe toccare infatti ad Angelo Ogbonna far coppia nel reparto centrale rossonero con Leonardo Bonucci, nel tentativo di contrastare sua maestà Leo Messi e chi, tra Aguero, Di Maria e Higuain, giocherà al suo fianco. Il difensore del West Ham, approdato a Coverciano per rimpiazzare l'infortunato Chiellini (con Romagnoli ai box), è stato provato da Di Biagio nella difesa titolare, durante l'allenamento di ieri come, evidenziato da La Gazzetta dello Sport.

Perché Ogbonna potrebbe essere preferito a Rugani in Argentina-Italia

Ogbonna dunque sarebbe in questo caso preferito allo juventino Rugani. Il classe 1988 del West Ham ha dalla sua una maggiore velocità, e il fatto di essere l'unico mancino di ruolo nella difesa azzurra . Per questo il selezionatore vuole affidarsi a lui per provare a disinnescare l'attacco argentino. Ogbonna non gioca una partita da titolare in azzurro dal 22 giugno 2016, quando l'allora ct Conte lo schierò dal 1′ con l'Irlanda in una sfida inutile ai fini della qualificazione alla fase successiva. L'ultima presenza in azzurro invece risale al 5 settembre 2016 quando entrò nel secondo tempo di Israele-Italia gara valida per le qualificazioni ai Mondiali.

La prima Italia di Di Biagio, così in campo contro l'Argentina

Quella legata ad Ogbonna potrebbe essere la novità più clamorosa del 4-3-3 di Di Biagio che sembra avere le idee chiare sugli altri ballottaggi in Argentina-Italia. Davanti a Buffon, ad aiutare la coppia di centrali Bonucci e Ogbonna, potrebbero esserci Florenzi e Darmian (favorito su Spinazzola), che dovranno garantire supporto anche al reparto mediano a 3 dove Verratti sarà coadiuvato da Parolo e Bonaventura. Jorginho e Pellegrini potrebbero trovare spazio a gara in corso. Il terminale offensivo dovrebbe essere Immobile con Candreva e Insigne sugli esterni. Nella girandola di cambi previsti per la ripresa spazio poi ai volti nuovi Verdi e Chiesa.

Le probabili formazioni di Argentina-Italia

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Ogbonna, Darmian; Parolo, Verratti, Bonaventura; Candreva, Immobile, Insigne. All.: Di Biagio.

ARGENTINA (3-4-2-1): Romero; Mercado, Fazio, Otamendi; Salvio, Mascherano, Biglia, Perotti; Di Maria, Messi; Aguero. All.: Sampaoli.