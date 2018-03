Quale sarà l'Italia che venerdì prossimo tornerà in campo per la prima volta dopo il naufragio contro la Svezia? Quale modulo sceglierà Di Biagio e quali saranno gli interpreti? La rosa dei convocati ha già dato un segnale abbastanza chiaro al riguardo: nessuna rivoluzione, qualche novità, pochissimi azzardi come la chiamata di Cutrone e – contestualmente – l'ennesimo ‘ne riparliamo in futuro' rivolto a Mario Balotelli. Si riparte da certezze quali Buffon e Bonucci (mentre Chiellini non ci sarà per infortunio) ed è da loro che si dipanerà la trama del gruppo che ha accolto anche Chiesa, Ferrari e Cristante. Del resto, è stato lo stesso numero uno della Juventus ad aver spiegato di essere a Coverciano con ‘spirito aggregante', come a far da chioccia in questa delicata fase di transizione.

Amichevoli in attesa del nuovo ct. Che sia l'ex ct dell'Under 21 o meno a restare sulla panchina Azzurra non è chiaro: sa di giocarsi una fetta di credibilità in queste due gare contro Argentina (23 marzo, a Londra ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) e Inghilterra (27 marzo, a Londra, ore 20.45) e sa anche che potrebbe non bastare a vincere la concorrenza di allenatori del calibro di Ancelotti (da sempre in cima alla lista delle preferenze), Conte oppure Mancini che al momento rappresentano il podio dei candidati più forti e credibili. Costacurta, commissario dedicato alle faccende della Nazionale, ha chiarito che servirà avere ancora un po' di pazienza e non è lontana nel tempo la scelta. Nell'attesa, c'è curiosità e attenzione – a prescindere dalle solite voci sul ripescaggio che tornano periodicamente a galla – sulla fisionomia che avrà la squadra.

Italia co Jorginho play e Verratti mezzala. Detto di Buffon tra i pali, in difesa sulla corsia mancina Spinazzola e Darmian sono in ballottaggio per una maglia mentre sulla corsia opposta sembra scontata la presenza di Florenzi. Pacchetto centrale imperniato su Bonucci e Rugani. A centrocampo Di Biagio ha mandato un segnale a Verratti ("può fare molto di più") e lo proporrà nel ruolo di mezz'ala affidando a Jorginho del Napoli il ruolo di ‘lotta e di governo' sfruttando l'abilità di palleggio e le geometrie dell'italo-brasiliano cresciuto tantissimo alla corte di Sarri. A completare la linea di centrocampo Pellegrini è favorito con Cristante che può rappresentare la sorpresa.

Chiesa e Cutrone sognano il debutto. In attacco sono (quasi) certi dell'impiego sia Insigne sia Immobile: come fai a lasciare fuori due dei calciatori più in forma al momento nel campionato italiano? Non puoi… e allora almeno nei primi 90 minuti riparti con loro nel tridente. Chi sarà il terzo elemento? Candreva ha maggiori chances ma non da escludere che il ct possa concedere spazio anche Chiesa della Fiorentina. Belotti in seconda fila, Cutrone sogna il debutto.